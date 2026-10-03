Progresul Pecica – CIL Blaj 2-1 (2-1) | „Un meci slab, scorul putea fi mai mare”, Daniel Tătar! Liderul, primul eșec stagional
Progresul Pecica – CIL Blaj 2-1 (2-1), în Liga 3 | Liderul, primul eșec stagional
Liderul CIL Blaj a plecat pentru prima dată steagul în stagiunea curentă, echipe din „Mica Romă” pierzând, în etapa a șaptea din Seria 7, 1-2 (1-2), la Semlac, cu Progresul Pecica.
Citește și: Foto: CIL Blaj – CSM Deva 5-5 (2-3) | Liderul pierde primele puncte, după un meci nebun (1-3, 4-3, 4-5)! Tătar: „Păcat că a venit acest semieșec”!
„Un meci slab din toate punctele de vedere. Deși am început bine, am deschis scorul și am avut apoi o ocazie mare prin Tineiu, care putea face 2-0, după acel moment nu am mai respectat aproape nimic din planul tactic. Nu am mai fost agresivi, nu am avut atitudinea și spiritul de sacrificiu necesare, iar adversarul a profitat de greșelile noastre. Scorul putea fi chiar mai mare, iar acest lucru trebuie să ne dea serios de gândit.Trebuie să fim corecți cu noi înșine și să facem o autoanaliză severă, pentru că doar așa putem identifica ce am greșit și putem progresa. Nu avem voie să trecem ușor peste un astfel de meci. Cum se spune în fotbal, astăzi ne lingem rănile, dar de mâine trebuie să ne gândim deja la următorul test. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă și importantă cu Universitar Alba Iulia, iar dacă vrem să rămânem în plutonul fruntaș, trebuie să arătăm cu totul altă atitudine”, a declarat Daniel Tătar.
Formația condusă de Daniel Tătar a condus, însă arădenii au întors rezultatul și în actul secund portarul Păduraru a fost cel mai bun echipier al „galben-albaștrilor”, apărând inclusiv un penalty. A fost și un duel interesant între marcatori, Andrei Mura, care l-a egalat pe Ștefan Blănaru (6 reușite), golgheterul seriei.
Prima clasată a avut un start perfect de întâlnire, cu o deschidere rapidă de scor Gâțan (3), după un un-doi cu Tineiu), dar apoi echipa din „Mica Romă” s-a prăbușit, iar Progresul Pecica (o victorie în ultimele 4 întâlniri, 6-0 cu CSU) a întors scorul prin Prima clasată a avut un start perfect de întâlnire, cu o deschidere rapidă de scor Gâțan (3), după un un-doi cu Tineiu), Dragoș, fundașul gazdelor s-a accidentat grav (13), ruptură de ligamente, dar apoi, inexplicabil, echipa din „Mica Romă” s-a prăbușit, iar Progresul Pecica (o victorie în ultimele 4 întâlniri, 6-0 cu CSU) a întors scorul prin Mura (19, la pasa lui Șiclovan), și Aldan (30, după o combinație cu Mura), în ambele rânduri singuri cu Păduraru. Același Mura a avut ocazia să facă 3-1, dar a intervenit Păduraru salvator (35). Oaspeții își revin din pumni (ocazie Tineiu, 59), dar au noroc cu Păduraru (65), care parează un penalty executat de Pamfile (tot el a faultat).Goalkeeperul Blajului a mai intervenit în două rânduri salutar, la ocaziile lui Borcea (68) și Mura (73)
Arbitri Cl. Matiș, Al. Gherman, M. Talpoș; rezervă N. Rus (toți Timiș) Observatori Cr. Bologan (Bihor), D. Mihai (Ilfov)
Foto: www.sportarad.ro
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