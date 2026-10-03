Foto | 1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate

1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate

Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, municipalitatea din Sebeș a organizat, în data de 1 octombrie 2026, un eveniment de socializare la care au participat o mie de seniori din Sebeș.

Programul artistic pregătit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș a inclus recitaluri de muzică ușoară și de folclor, momente de dansuri și muzică de fanfară, toate reunite sub genericul „O crizantemă pentru vârsta a treia”. Invitata specială a serii a fost Corina Chiriac, una din cele mai apreciate interprete de muzică ușoară din România, o artistă cu o carieră bogată și un exemplu de longevitate și de implicare în viața publică.

Au susținut, de asemenea, recitaluri Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, care ne-au reamintit cele mai frumoase șlagăre românești și internaționale, precum și Cristian Fodor, îndrăgitul interpret de folclor, care a delectat publicul cu varietatea muzicii populare. Nu au lipsit nici Trupa de Dansuri Săsești pregătită de Anamaria Dahinten și Fanfara din Petrești, invitată la momentul special al tortului aniversar.

„Evenimentele dedicate seniorilor din Sebeș sunt, de fiecare dată, momente de suflet. Le organizăm cu tot dragul pentru oamenii care și-au dedicat viața familiei și bunului mers al comunității locale. Anul acesta am fost binecuvântați să ne strângem o mie de suflete pline de voie bună și energie. Pentru mine, seniorii orașului nostru sunt o sursă de inspirație și buni sfătuitori atunci când căutăm soluții pentru Sebeș. Ei merită nu doar respectul nostru, ci și toate condițiile pentru a rămâne activi și apreciați. Vă urez, cu toată căldura, mulți ani cu sănătate și bucurii, dragi seniori ai Sebeșului!” a transmis Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș.

Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Direcția Generală de Asistență Socială Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Înscrierile s-au efectuat la biblioteca municipală, în baza unor anunțuri publice. La eveniment au participat bunicii găzduiți de Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș, au fost invitate și cuplurile din Sebeș care au fost premiate în acest an pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, seniorii care activează în centrele de zi ale serviciilor sociale locale, membrii Asociației Pensionarilor din Sebeș, alături de toți pensionarii care au ales să răspundă invitației publice care le-a fost adresată.

Vă reamintim că Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an în data de 1 octombrie, din 1991. Această dată a fost stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în baza Rezoluției nr. 45/106. La nivel internațional, se dorește creșterea nivelului de conștientizare și de empatie cu privire la calitatea vieții persoanelor de vârsta a treia.

Secțiune Știri sub articolul principal