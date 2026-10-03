Live Video | Progresul Pecica – CIL Blaj, la Semlac: Liderul din „Mica Romă” își propune prelungirea seriei invincibile

Progresul Pecica – CIL Blaj, la Semlac: Liderul din „Mica Romă” își propune prelungirea seriei invincibile

CIL Blaj joacă sâmbătă, 3 octombrie 2026, la Semlac (județul Arad), cu Progresul Pecica, în etapa a 7-a din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.

Partida este programată de la ora 15:00, fiind transmisă în directă pe contul de YouTube al Primăriei Municipiului Blaj.

Formația din „Mica Romă” abordează partida de pe prima poziție a clasamentului, cu 16 puncte acumulate în primele șase etape, în urma a cinci victorii și a unei remize. De cealaltă parte, Progresul Pecica ocupă locul al optulea, cu 7 puncte, și vine după o înfrângere în deplasare, scor 1-4, cu Unirea Sântana.

Blăjenii au înregistrat o remiză spectaculoasă în runda precedentă, 5-5 cu Cetate Deva, după un meci cu numeroase răsturnări de situație.

Cele două formații adversare sâmbătă, 3 octombrie 2026 s-au întâlnit și în sezonul trecut, când echipa arădeană s-a impus pe teren propriu cu 4-0, în timp ce CIL Blaj a câștigat partida disputată pe teren propriu, scor 3-0.

Duelul de la Semlac reprezintă o nouă oportunitate pentru elevii lui Daniel Tătar de a-și continua parcursul invincibil din actuala ediție a campionatului.

foto – CIL Blaj la startul meciului cu Cetate Deva (credit: Szilágyi Péter)

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