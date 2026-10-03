Live Video | Progresul Pecica – CIL Blaj, la Semlac: Liderul din „Mica Romă” își propune prelungirea seriei invincibile
Progresul Pecica – CIL Blaj, la Semlac: Liderul din „Mica Romă” își propune prelungirea seriei invincibile
CIL Blaj joacă sâmbătă, 3 octombrie 2026, la Semlac (județul Arad), cu Progresul Pecica, în etapa a 7-a din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.
Partida este programată de la ora 15:00, fiind transmisă în directă pe contul de YouTube al Primăriei Municipiului Blaj.
Formația din „Mica Romă” abordează partida de pe prima poziție a clasamentului, cu 16 puncte acumulate în primele șase etape, în urma a cinci victorii și a unei remize. De cealaltă parte, Progresul Pecica ocupă locul al optulea, cu 7 puncte, și vine după o înfrângere în deplasare, scor 1-4, cu Unirea Sântana.
Blăjenii au înregistrat o remiză spectaculoasă în runda precedentă, 5-5 cu Cetate Deva, după un meci cu numeroase răsturnări de situație.
Cele două formații adversare sâmbătă, 3 octombrie 2026 s-au întâlnit și în sezonul trecut, când echipa arădeană s-a impus pe teren propriu cu 4-0, în timp ce CIL Blaj a câștigat partida disputată pe teren propriu, scor 3-0.
Duelul de la Semlac reprezintă o nouă oportunitate pentru elevii lui Daniel Tătar de a-și continua parcursul invincibil din actuala ediție a campionatului.
foto – CIL Blaj la startul meciului cu Cetate Deva (credit: Szilágyi Péter)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
SuperLiga AJF, etapa a 6-a: liderul Industria Galda, a treia victorie la rând, 2-0, la Unirea!
SuperLiga AJF, etapa a 6-a: liderul Industria Galda, a treia victorie la rând, 2-0, la Unirea, cu formația din Curbă! Industria Galda de Jos a câștigat a doua deplasare consecutivă și se menține lider la ora marului meci de etapa viitoare, derby-ul cu campioana Viitorul Sântimbru. Citește și: Foto: SuperLiga Alba, liderul Industria Galda […]
Foto: România lui Hagi, umilită în Polonia, 0-6, SET, în Nations League! Aruncați prosopul!
România lui Gheorghe Hagi, umilită în Polonia, 0-6, SET, în Nations League! Polonia – România, în Nations League, a fost 6-0 (1-0), un coșmar pentru naționala lui Gheorghe Hagi, cu triplă Lewandowski! O umilință trăită acum 59 de ani, 1-7 cu Elveția! Citește și: Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt […]
Volei Alba Blaj, 3-2 cu Panathinaikos Atena, și calificare în finala turneului Nomikeia, la Santorini
Volei Alba Blaj, victorie, 3-2 cu Panathinaikos Atena, și calificare în finala turneului Nomikeia, la Santorini Volei Alba Blaj a învins Panathinaikos Atena, campioana Greciei și participantă în Champions League, scor 3-2, și s-a calificat în finala turneului internațioonal Nomikeia, de la Santorini. Citește și: Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Maritza Plovdiv, în „Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi...
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0”
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0” „Și la economie Polonia – România este 6-0”, afirmă economistul...
Știrea Zilei
Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit cu un pod nou și 763 de metri de drum asfaltat
Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit...
Update Foto | Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 vehicule pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate
Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 vehicule pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate Un accident rutier s-a produs...
Curier Județean
Incendiu în satul Răchita, din comuna Săsciori: Focul se manifestă la litiera de pădure
Incendiu în satul Răchita, din comuna Săsciori: Focul se manifestă la litiera de pădure Un incendiu a izbucnit în după...
3 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...