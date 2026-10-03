Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localității Stremț.

Din primele date, sunt implicate un autoturism și o motocicletă, iar conducătorul motocicletei a suferit leziuni corporale.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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