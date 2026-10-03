Curier Județean

Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Accident în Stremț: Motociclist rănit după coliziunea cu un autoturism

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localității Stremț.

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Din primele date, sunt implicate un autoturism și o motocicletă, iar conducătorul motocicletei a suferit leziuni corporale.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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