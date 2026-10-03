O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru un tânăr din Cugir: Manevrele fără permis cu o mașină defectă i-au adus o pedeapsă rezultantă de peste 3 ani

O manevră aparent minoră efectuată în noaptea de 7 spre 8 octombrie 2024 pe raza localității Sântimbru s-a finalizat cu o nouă condamnare penală pentru un tânăr de 26 de ani din Cugir. Magistrații Judecătoriei Alba Iulia au pronunțat miercuri, 30 septembrie 2026, sentința prin care tânărul a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, pedeapsă ce a fost contopită cu o altă condamnare anterioară, rezultând o pedeapsă finală de 3 ani și 4 luni de închisoare în regim de detenție.

Drum blocat, mașină defectă și un vehicul scos din decor

Conform actului de sesizare, incidentul s-a petrecut în jurul orei 01:46, la intersecția drumului județean DJ 107B cu drumul comunal din localitatea Sântimbru. Autoturismul marca Volkswagen Passat, împrumutat de la un cunoscut pentru o deplasare în scopuri personale, s-a defectat în apropierea sediului unei societăți comerciale din zonă.

Tânărul a urcat la volan pentru a deplasa mașina pe o distanță de aproximativ 200–300 de metri, încercând să o scoată din zona unde staționarea era interzisă și să o mute spre stația de autobuz, sprijinit și de agenții de pază ai societății. În timpul manevrei, autovehiculul a ieșit în decor, incidentul fiind surprins de camerele de supraveghere ale firmei. Ulterior, lucrătorii de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat vehiculul și persoanele implicate la ora 06:04.

Verificările efectuate în evidențele oficiale de organele de anchetă au confirmat că tânărul nu figura ca deținător al vreunui permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Schimbare a încadrării și incidența recidivei

Deși în apărarea sa și în evaluarea instanței s-a reținut că motorul autoturismului era oprit în timpul deplasării pe distanța scurtă, instanța a făcut trimitere la decizia de practică judiciară a Înaltei Curți de Casație și Justiție (Decizia nr. 9/2019), conform căreia acțiunea de conducere nu presupune în mod obligatoriu punerea în mișcare prin autopropulsie.

Factura penală a fost însă agravată de starea de recidivă postexecutorie. Tânărul fusese liberat la termen în septembrie 2021 dintr-o pedeapsă anterioară de 3 ani și 9 luni închisoare, fapta actuală fiind comisă înăuntrul termenului de reabilitare. Totodată, pe parcursul procesului, inculpatul a uzat de procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, ceea ce i-a adus o reducere cu o treime a limitelor legale de pedeapsă, care au fost ulterior majorate cu jumătate ca urmare a recidivei.

Contopire a pedepselor și executarea în regim de detenție

Judecătoria Alba Iulia a stabilit pentru fapta de conducere fără permis o pedeapsă de 1 an de închisoare. Instanța a constatat însă că infracțiunea este concurentă cu o altă faptă de furt calificat pentru care inculpatul fusese condamnat definitiv în mai 2026 la o pedeapsă de 3 ani de închisoare de către aceeași instanță.

Prin aplicarea regulilor privind concursul de infracțiuni:

A fost aplicată pedeapsa cea mai grea, de 3 ani de închisoare;

La aceasta s-a adăugat un spor fix și obligatoriu de o treime din pedeapsa de 1 an, respectiv 4 luni;

Pedeapsa rezultantă stabilită este de 3 ani și 4 luni de închisoare, care urmează să fie executată în regim de detenție.

Din durata pedepsei rezultante, instanța a dedus perioada reținerii de 24 de ore din februarie 2024, precum și perioada deja executată de la data de 22 iunie 2026 la zi din pedeapsa anterioară.

Inculpatul a fost obligat la plata sumei de 1.300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Decizia pronunțată de Judecătoria Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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