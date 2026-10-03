Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0”
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0”
„Și la economie Polonia – România este 6-0”, afirmă economistul Radu Georgescu, care a făcut, sâmbătă, 3 octombrie 2026 câteva considerații după ce Polonia a învins România cu un scor categoric de tenis în Liga Națiunilor la fotbal, iar agenția de evaluare financiară Standard & Poor`s a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.
„Un fleac: ne-au ciuruit! Și la fotbal și la economie!
La fotbal, 6-0 la Varșovia. La economie este tot 6-0
Polonia stă la A-, noi stăm la BBB-, cu perspectivă negativă. Diferența e tot de 6 trepte
Doi „6-0″-uri într-o singură zi. Game, set, meci, Polonia…
E valabil și ce am spus ieri: Putem să-i batem pe polonezi doar la caterincă, miștouri și memeuri”, notează economistul Radu Georgescu într-o postare în mediul online.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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