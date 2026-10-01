138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027

Prețul energiei, mereu în creștere, duce la o creștere direct proporțională a interesului pentru economisirea ei, pentru folosirea eficientă a resurselor, fără reducerea confortului, dar cu diminuarea cuantumului facturilor. În această direcție de acțiune se înscrie și proiectul prin care Primăria Municipiului Alba Iulia renovează energetic două blocuri cu 138 de apartamente. Contractul de finanțare, în valoare de peste 2 milioane de euro, a fost semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021–2027.

Proiectul „Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Alba Iulia – Bloc 26-27 și Bloc G80” este finanțat în cadrul Priorității 3: „O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, Acțiunea 3.1 – Eficiența energetică în clădiri rezidențiale.

Valoarea totală a proiectului este de 10.549.294,64 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 6.433.848,17 lei, iar valoarea nerambursabilă de la Bugetul de stat este de 984.000,30 lei. Diferența până la valoarea totală este contribuția beneficiarului. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iulie 2028.

Proiectul urmărește creșterea eficienței energetice a două blocuri din municipiul Alba Iulia, situate pe strada Târgului nr. 1 – blocul G80 și pe Bulevardul Transilvaniei nr. 26–27 – blocul 26–27, și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea rațională a energiei.

„În spatele fiecărui bloc reabilitat sunt familii care câștigă mai mult confort acasă, locuințe mai eficiente energetic și un oraș care se schimbă, pas cu pas. Din 2007 și până în 2026, în Alba Iulia am atras și investit aproximativ 75 de milioane de lei în reabilitarea termică a locuințelor, iar rezultatele se văd astăzi în aproximativ 1.300 de locuințe colective reabilitate. Sunt investiții care rămân în oraș și care se întorc direct către albaiulieni prin condiții mai bune de locuire și un consum mai eficient de energie.

Fiecare oportunitate de finanțare europeană pe care reușim să o transformăm într-un proiect finalizat înseamnă bani aduși în Alba Iulia și investiți concret în confortul locuitorilor. După aproape două decenii de investiții, vorbim deja despre un program cu rezultate vizibile, pe care vrem să îl continuăm”, a declarat domnul Gabriel Codru Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Ambele blocuri au fost construite înainte de anul 1980, iar expertiza tehnică a constatat că finisajul exterior este învechit, tencuiala este fisurată, iar soclurile nu au izolație hidrofobă, ceea ce a dus la deteriorarea lor ca urmare a infiltrațiilor. Acoperișul s-a degradat și apa se infiltrează la ultimul etaj. Valorile rezistențelor termice corectate ale anvelopei sunt mult sub cele prevăzute de legislația actuală, ceea ce înseamnă costuri foarte mari cu încălzirea locuințelor.

„Conform datelor Observatorului Român al Sărăciei Energetice, în Regiunea Centru procentul populației care dă mai mult de 10 la sută din venituri pentru plata facturilor la energie este de 35 la sută, ceea ce ne clasează la mijlocul unui clasament național. De aceea, orice măsură prin care putem diminua acest procent este binevenită.

La Alba Iulia, acest nou proiect de reabilitare aprofundată a unor ansambluri de locuințe colective ridică valoarea totală a sumelor investite de Primăria Alba Iulia pentru eficientizarea energetică a ansamblurilor de locuințe sau a unor clădiri publice, din 2007 până acum, la aproape 15 milioane de euro, iar numărul unităților locative care au beneficiat de eficientizare energetică cu finanțare nerambursabilă europeană se apropie de 1.300.

În cadrul PR Centru 2021–2027, acesta este al doilea contract prin care Primăria albaiuliană investește în reabilitarea energetică a unor blocuri, cele două contracte însemnând, în cifre, 220 de apartamente reabilitate prin investiții însumând peste 3,7 milioane de euro. Dacă vorbim însă de beneficiile pentru locatari, ele se traduc în confort sporit și facturi rezonabile la energie”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Lucrările care se vor executa în cadrul proiectului sunt cele de reabilitare a anvelopei, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a tâmplăriei interioare de acces spre spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite, reabilitarea și termoizolarea șarpantei și a acoperișului, închiderea balcoanelor și/sau logiilor.

De asemenea, proiectul vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice sau termice din surse regenerabile pentru consum propriu, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice – un panou fotovoltaic cu puterea electrică unitară de P = 500 W, cu un acumulator pentru stocarea energiei electrice.

Se vor mai executa lucrări de reabilitare și modernizare a instalației de iluminat aferente clădirii, iar la exterior se vor repara trotuarele și se vor monta sisteme de evacuare a apelor meteorice.

Beneficiarii proiectului sunt locatarii celor 138 de apartamente din cele două blocuri, dar și comunitatea albaiuliană, prin îmbunătățirea esteticii urbane și reducerea poluării cu gaze cu efect de seră.