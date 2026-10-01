138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
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Știri recente din categoria Politică Administrație
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru anunță lansarea primului fond regional de capital de risc (equity) din istoria regiunii, denumit Asternova Centru. Inițiativa reprezintă un proiect […]
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a scris un mesaj, pe o rețea de socializare, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Transgaz privind posibilitatea extinderii rețelei de gaze naturale în Munții Apuseni și pașii necesari pentru […]
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a dezbătut stadiul implementării PR Centru 2021 – 2027 și principalele direcții de dezvoltare pentru perioada 2028 – 2034
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a dezbătut stadiul implementării PR Centru 2021 – 2027 și principalele direcții de dezvoltare pentru perioada 2028 – 2034 Reunit la Casa Artelor Sibiu, un monument istoric reabilitat recent în cadrul programului RO-Cultura și transformat într-un hub creativ, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a analizat, într-o ședință condusă de doamna […]
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Actualitate
Chiriile din România au explodat cu 41,2% în 2026: Cea mai mare creștere din UE
Chiriile din România au explodat cu 41,2% în 2026: Cea mai mare creștere din UE România conduce clasamentul european al...
Foto | Delegație din Landul Brandenburg, impresionată de Băile Sărate Ocna Mureș: „O investiție care pune în valoare o resursă extraordinară”
Delegație din Landul Brandenburg, impresionată de Băile Sărate Ocna Mureș: „O investiție care pune în valoare o resursă extraordinară” Băile...
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Video | Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de a avea pânza ei”
Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de...
VIDEO | Grădina neobișnuită din Alba, unde ardeii cresc direct prin acoperișul casei: Idee spectaculoasă a unui informatician
Grădina neobișnuită din Alba, unde ardeii cresc direct prin acoperișul casei: Idee spectaculoasă a unui informatician O grădină obișnuită? Nici...
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Update Video | Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru
Accident în Alba Iulia: Impact între un Mercedes și un Golf, la intersecția străzilor Lalelelor și Grigore Vieru Un accident...
Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul
Extindere a rețelei de gaz în comuna Unirea din Alba: Peste 7,4 kilometri de conducte. În ce stadiu este proiectul...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
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NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...