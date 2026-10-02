Opinii - Comentarii

2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani

Pe 2 octombrie 1939 s-a născut la Aliman, în județul Constanța, Dan Spătaru, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din România. Ar fi împlinit astăzi 87 de ani. Se stingea din viață pe 8 septembrie 2004, la aproape 65 de ani, în urma unui atac de cord.

Petrecerea Divorțaților

Copilăria și sportul

Provenea dintr-o familie de învățători. Și-a petrecut copilăria și adolescența în Aliman, Ion Corvin și Medgidia, alături de sora sa mai mare și de bunici. Rămas orfan de mamă la 12 ani, s-a mutat cu sora lui la Medgidia, unde a urmat liceul, după dorința mamei lor ca ambii copii să meargă la școală. În tinerețe a iubit caii, apoi fotbalul. A jucat ca mijlocaș la echipele „Progresul” și „Știința București”, iar o hernie de disc l-a obligat să renunțe la sport în anul al III-lea al Facultății de Educație Fizică și Sport.

Debutul în muzică

În 1962 a început să cânte la Casa de Cultură a Studenților din București, sub influența muzicii italiene la modă atunci. A apărut curând și la televiziune, într-un spectacol filmat alături de Petre Geambașu, iar piese precum „Amintiri” sau „Amor” l-au făcut cunoscut. Cel mai mare succes al său rămâne „Drumurile noastre”. În 2014, trupa olandeză BZN i-a adus un omagiu, preluând melodia cu pasaje în engleză.

Recordul din Cuba și filmul

La un festival internațional din Cuba, publicul l-a aplaudat 16 minute și 19 secunde, performanță care i-a adus supranumele de „Regele aplauzelor”. În 1970 a jucat rolul principal în filmul „Cântecele mării”, regizat de Francisc Munteanu, alături de actrița sovietică Natalia Fateeva. Melodiile filmului, compuse de Temistocle Popa, au avut mare succes și în Uniunea Sovietică.

Omul din spatele scenei

Viața lui a avut și umbre: a avut probleme cu alcoolul, de care s-a lăsat ulterior. A suferit mai multe operații dureroase, inclusiv una după un turneu în Germania. Soția sa, Sida Spătaru, cu care a fost căsătorit din 1974 până în 2004, îl descria ca „familist convins” și „model de tătic”. Au avut o fiică, Dana. Artistul n-a apucat să-și cunoască nepoata, Maria, născută după moartea lui. Sida Spătaru amintea și o vorbă a lui: s-ar fi lăsat de muzică doar atunci când ar fi simțit că publicul s-a săturat de el.

Memoria lui Dan Spătaru

Numele lui este purtat de Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Dan Spătaru”, organizat la Medgidia, orașul în care a copilărit.

sursa foto: Dan Spătaru / Facebook

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