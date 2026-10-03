Foto – Știrea Ta | Un autobuz al Primariei Alba Iulia a pus la pământ un stâlp de iluminat din Cetatea Alba Carolina
Un autobuz al Primariei Alba Iulia a pus la pământ un stâlp de iluminat din Cetatea Alba Carolina
Un incident bizar s-a produs zilele trecute în Alba Iulia. Un autobuz nou al Primariei Alba Iulia a pus la pământ un stâlp de iluminat din Cetatea Alba Carolina.
Incidentul a fost confirmat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba pentru ziarulunirea.ro.
Conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de mers înapoi și a lovit un stâlp de iluminat.
Conform surselor ziarulunirea.ro, în urma impactului, stâlpul de iluminat public a fost doborât și a căzut la sol.
Acesta a fost ulterior demontat și ridicat de către reprezentanții Flash Group, de pe amplasamentul situat pe strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu.
Conform reprezentanților Primăriei Alba Iulia, paguba se va recupera pe RCA. Au fost întocmite documentele în acest sens.
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