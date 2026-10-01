NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie
NOSTALGIA revine în această toamnă la Cluj-Napoca, iar următoarea întâlnire cu publicul din Transilvania este programată pentru sâmbătă, 31 octombrie 2026, la BT Arena.
De această dată, conceptul evenimentului readuce în actualitate unul dintre momentele memorabile ale adolescenței: Balul Bobocilor.
Muzica, gașca, emoțiile și eterna întrebare „cu ce mă îmbrac?” sunt punctul de plecare pentru ediția din Cluj-Napoca, care va păstra formula devenită deja marcă NOSTALGIA: un amestec de muzică retro, elemente contemporane, vizualuri, decoruri și experiențe construite în jurul amintirilor mai multor generații. „Pe 31 octombrie ne întoarcem puțin acolo. NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca și ne vedem din nou la Balul Bobocilor”, este invitația lansată de organizatori.
Evenimentul de la BT Arena este anunțat în formula Retro-Disco-Future, conceptul care a transformat NOSTALGIA într-unul dintre cele mai recognoscibile evenimente tematice din România. Organizatorii descriu proiectul nu doar ca pe o petrecere, ci ca pe o incursiune prin muzică, imagini și elemente care readuc în prezent atmosfera anilor trecuți.
În spatele proiectului se află și Costin Gache, unul dintre fondatorii NOSTALGIA, care a contribuit la dezvoltarea conceptului ce combină muzica generațiilor trecute cu experiențe vizuale și elemente contemporane. Un alt nume asociat puternic cu atmosfera NOSTALGIA este Andrew Dope, pe numele său Andrei Chirilă, DJ și om de radio, cunoscut publicului evenimentelor NOSTALGIA și gazda emisiunilor „Mainstage” și „Future Nostalgia Top 20” de la Nostalgia Radio.
Bilete pentru NOSTALGIA la Cluj-Napoca
NOSTALGIA – Balul Bobocilor va avea loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca. Accesul minorilor este interzis.
Biletele sunt disponibile prin platformele oficiale de ticketing. La momentul publicării, pe LiveTickets, un bilet General Access pentru evenimentul de la Cluj-Napoca costă 149 de lei, iar platforma afișează separat și posibilitatea achiziționării unui supliment pentru mese înalte. Biletele achiziționate nu pot fi modificate sau returnate, conform condițiilor afișate de organizatori.
După Cluj, NOSTALGIA Imaginarium la București
La numai câteva zile după evenimentul de la BT Arena, NOSTALGIA continuă seria evenimentelor din această toamnă la București.
NOSTALGIA Imaginarium va avea loc în perioada 6–7 noiembrie 2026, la Romexpo, Pavilionul Central, și propune două seri de muzică, decoruri retro & future, imagini și experiențe construite în jurul ideii că prezentul de astăzi poate deveni nostalgia de mâine.
Se caută voluntari pentru NOSTALGIA de la BT Arena
Pentru evenimentul din 31 octombrie, la Cluj-Napoca, au fost deschise și înscrierile pentru voluntari. Aceștia pot fi repartizați în echipele de acces, acreditări staff, direcționare, garderobă, obiecte interzise sau scanare. Pot aplica persoanele care au împlinit cel puțin 16 ani până la data începerii evenimentului. Tura de voluntariat are o durată de șase ore și poate fi stabilită în intervalul 7:00–6:00. Organizatorii programului de voluntariat asigură apă și mâncare pe durata turei, însă nu sunt oferite cazare sau transport.
În procesul de selecție au prioritate voluntarii activi ai Asociației Zenezia, cei care au experiență anterioară la evenimente, precum și persoanele care se înscriu din timp și au o disponibilitate mai mare.
Cei selectați vor primi răspunsul pe e-mail, iar înscrierile sunt disponibile prin platforma Asociației Zenezia.
Lucian Danciu
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor Regina Maria apărea, în anul 1922, în reclama casei franceze Houbigant pentru Mon Boudoir, devenind una dintre primele figuri regale […]
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță Paștele 2027 va fi sărbătorit la date diferite de ortodocși și catolici. Catolicii vor celebra Învierea Domnului pe 28 martie, în timp ce ortodocșii vor sărbători Paștele pe 2 mai Data Paștelui se schimbă de […]
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul internațional al zilelor dedicate alimentelor, mai multe date de sărbătoare. Una dintre ele este 13 septembrie, desemnată în unele calendare drept Ziua Internațională a Ciocolatei. Data este asociată atât cu istoria industriei ciocolatei, cât și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Delegație din Landul Brandenburg, impresionată de Băile Sărate Ocna Mureș: „O investiție care pune în valoare o resursă extraordinară”
Delegație din Landul Brandenburg, impresionată de Băile Sărate Ocna Mureș: „O investiție care pune în valoare o resursă extraordinară” Băile...
Foto | „Bobocii” din 2026 ai Colegiului Militar din Alba Iulia, excursie de orientare și documentare la unități militare din Turda și la primul sediu al Liceului Militar „Mihai Viteazul”
„Bobocii” din 2026 ai Colegiului Militar din Alba Iulia, excursie de orientare și documentare la unități militare din Turda și...
Știrea Zilei
Doi consilieri locali din Vadu Moților, lăsați fără mandate după deciziile definitive ale ANI: Prefectul a emis ordinele de încetare a mandatelor de aleși
Doi consilieri locali din Vadu Moților, lăsați fără mandate după deciziile definitive ale ANI: Prefectul a emis ordinele de încetare...
Video | La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente
La Universitatea din Alba Iulia a început oficial anul universitar 2026-2027: O zi plină de evenimente Joi, 1 octombrie 2026,...
Curier Județean
Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească
Incendiu la Veseuș: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de joi, 1...
La noua Stație de Tratare a Apei Mihoiești, teste pentru punerea în funcțiune: Câți oameni va deservi
La noua Stație de Tratare a Apei Mihoiești, teste pentru punerea în funcțiune: Câți oameni va deservi În această săptămână...
Politică Administrație
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz
Corneliu Mureșan (PSD Alba): ,,Gazul în Apuseni. Mai puține promisiuni, mai multă muncă”. Mesajul transmis după întâlnirea cu reprezentații Transgaz...
Opinii Comentarii
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...