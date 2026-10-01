NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie



NOSTALGIA revine în această toamnă la Cluj-Napoca, iar următoarea întâlnire cu publicul din Transilvania este programată pentru sâmbătă, 31 octombrie 2026, la BT Arena.

De această dată, conceptul evenimentului readuce în actualitate unul dintre momentele memorabile ale adolescenței: Balul Bobocilor.

Muzica, gașca, emoțiile și eterna întrebare „cu ce mă îmbrac?” sunt punctul de plecare pentru ediția din Cluj-Napoca, care va păstra formula devenită deja marcă NOSTALGIA: un amestec de muzică retro, elemente contemporane, vizualuri, decoruri și experiențe construite în jurul amintirilor mai multor generații. „Pe 31 octombrie ne întoarcem puțin acolo. NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca și ne vedem din nou la Balul Bobocilor”, este invitația lansată de organizatori.

Evenimentul de la BT Arena este anunțat în formula Retro-Disco-Future, conceptul care a transformat NOSTALGIA într-unul dintre cele mai recognoscibile evenimente tematice din România. Organizatorii descriu proiectul nu doar ca pe o petrecere, ci ca pe o incursiune prin muzică, imagini și elemente care readuc în prezent atmosfera anilor trecuți.

În spatele proiectului se află și Costin Gache, unul dintre fondatorii NOSTALGIA, care a contribuit la dezvoltarea conceptului ce combină muzica generațiilor trecute cu experiențe vizuale și elemente contemporane. Un alt nume asociat puternic cu atmosfera NOSTALGIA este Andrew Dope, pe numele său Andrei Chirilă, DJ și om de radio, cunoscut publicului evenimentelor NOSTALGIA și gazda emisiunilor „Mainstage” și „Future Nostalgia Top 20” de la Nostalgia Radio.

Bilete pentru NOSTALGIA la Cluj-Napoca

NOSTALGIA – Balul Bobocilor va avea loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca. Accesul minorilor este interzis.

Biletele sunt disponibile prin platformele oficiale de ticketing. La momentul publicării, pe LiveTickets, un bilet General Access pentru evenimentul de la Cluj-Napoca costă 149 de lei, iar platforma afișează separat și posibilitatea achiziționării unui supliment pentru mese înalte. Biletele achiziționate nu pot fi modificate sau returnate, conform condițiilor afișate de organizatori.

După Cluj, NOSTALGIA Imaginarium la București

La numai câteva zile după evenimentul de la BT Arena, NOSTALGIA continuă seria evenimentelor din această toamnă la București.

NOSTALGIA Imaginarium va avea loc în perioada 6–7 noiembrie 2026, la Romexpo, Pavilionul Central, și propune două seri de muzică, decoruri retro & future, imagini și experiențe construite în jurul ideii că prezentul de astăzi poate deveni nostalgia de mâine.

Se caută voluntari pentru NOSTALGIA de la BT Arena

Pentru evenimentul din 31 octombrie, la Cluj-Napoca, au fost deschise și înscrierile pentru voluntari. Aceștia pot fi repartizați în echipele de acces, acreditări staff, direcționare, garderobă, obiecte interzise sau scanare. Pot aplica persoanele care au împlinit cel puțin 16 ani până la data începerii evenimentului. Tura de voluntariat are o durată de șase ore și poate fi stabilită în intervalul 7:00–6:00. Organizatorii programului de voluntariat asigură apă și mâncare pe durata turei, însă nu sunt oferite cazare sau transport.

În procesul de selecție au prioritate voluntarii activi ai Asociației Zenezia, cei care au experiență anterioară la evenimente, precum și persoanele care se înscriu din timp și au o disponibilitate mai mare.

Cei selectați vor primi răspunsul pe e-mail, iar înscrierile sunt disponibile prin platforma Asociației Zenezia.

Lucian Danciu

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