Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că respectarea angajamentelor fiscale, reducerea deficitului și menținerea investițiilor au contribuit la reconfirmarea ratingului suveran al României de către agenția Standard & Poor’s. Ilie Bolojan avertizează însă că prelungirea crizei politice ar putea afecta încrederea finanțatorilor și ar pune în pericol progresele economice înregistrate.

Într-un mesaj publicat în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026 pe Facebook, Ilie Bolojan a afirmat că menținerea ratingului de țară, la nivelul BBB-, în pofida instabilității politice, reflectă rezultatele obținute de Guvern și respectarea angajamentelor asumate.

Potrivit premierului interimar, raportul S&P evidențiază nivelul ridicat al investițiilor publice, de 8,5% din PIB, precum și ratele de absorbție a fondurilor europene de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi.

Ilie Bolojan a susținut că Executivul și-a îndeplinit responsabilitățile în condiții dificile, reușind să reducă deficitul bugetar cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul precedent, fără diminuarea investițiilor. Acestea au însumat 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde de lei peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Totodată, cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproximativ 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni, în timp ce dobânzile aferente împrumuturilor au continuat să crească. Numai în primele opt luni, statul a plătit 42 de miliarde de lei pentru dobânzi, cu 8,9 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Liderul PNL a atras atenția că aceste rezultate ar putea fi compromise dacă impasul politic se prelungește, avertizând asupra dificultăților de finanțare și a deteriorării încrederii investitorilor.

„Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite”, a transmis Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că viitorul Guvern trebuie să continue măsurile de disciplină bugetară, să evite cheltuielile nesustenabile și să mențină direcția reformelor, în condițiile în care PNL susține formarea cât mai rapidă a unui Executiv stabil.

S&P menține ratingul României, dar avertizează asupra riscurilor politice

Agenția Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul suveran al României la BBB-, cu perspectivă negativă, menținând țara în categoria recomandată investițiilor.

În evaluarea sa, agenția apreciază că România a continuat consolidarea fiscală și absorbția fondurilor europene în 2026, în pofida blocajului politic. Totuși, S&P consideră că instabilitatea politică reprezintă principalul risc pentru perspectivele economice și fiscale.

Agenția estimează că România va reuși să formeze un Guvern capabil să adopte un cadru bugetar credibil pentru perioada 2027-2028. În același timp, avertizează că prelungirea impasului politic și eventualele compromisuri adoptate în ultimul moment ar putea afecta reducerea deficitelor gemene până în 2029.

Printre vulnerabilitățile semnalate se numără lipsa unui cadru sustenabil pentru gestionarea cheltuielilor salariale din sectorul public, presiunile asupra costurilor de finanțare și riscul deteriorării încrederii investitorilor.

S&P avertizează că, în cazul în care România nu va implementa o traiectorie fiscală și economică credibilă, ar putea lua în calcul o retrogradare a ratingului, în special dacă presiunile externe se intensifică și afectează simultan creșterea economică, inflația și echilibrele macroeconomice.

sursa: News.ro

foto: arhivă

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