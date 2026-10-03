Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit cu un pod nou și 763 de metri de drum asfaltat

Consiliul Județean Alba pregătește modernizarea drumului de acces către Adăpostul pentru gestionarea și protecția animalelor, din comuna Câlnic. Investiția este estimată la peste 4,34 milioane de lei, TVA inclus, iar lucrările ar urma să transforme un drum de pământ, dependent de capriciile vremii, într-o cale de acces modernizată, cu asfalt, șanțuri de scurgere și un pod rutier peste râul Câlnic. Proiectul urmează să fie supus aprobării consilierilor județeni în octombrie 2026.

Un drum de pământ, afectat de ploi și greu practicabil în anumite perioade ale anului, precum și o traversare improvizată a râului Câlnic reprezintă problemele pe care Consiliul Județean Alba intenționează să le rezolve printr-o investiție de peste 4,3 milioane de lei. Proiectul vizează modernizarea drumului de acces către Adăpostul pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba, situat în extravilanul comunei Câlnic.

Potrivit documentației întocmite de administrația județeană, actuala infrastructură nu mai asigură condiții corespunzătoare de circulație și nici acces permanent către terenurile agricole, proprietățile învecinate și obiectivele de interes public deservite.

Miza investiției nu este însă doar asfaltarea unui drum. Cea mai importantă intervenție o reprezintă construirea unui pod rutier peste râul Câlnic, în condițiile în care, în prezent, traversarea se face printr-un vad improvizat, care poate deveni impracticabil atunci când cresc debitele de apă.

Un drum de pământ, vulnerabil la fiecare episod de vreme nefavorabilă

Drumul vizat de proiect se află pe teritoriul administrativ al comunei Câlnic, în extravilanul localității, având ca punct de plecare strada Morii și continuând prin traversarea Văii Câlnicului până la adăpostul județean pentru animale.

Documentele Consiliului Județean descriu o infrastructură rutieră cu o structură predominant din pământ, pe care au fost realizate de-a lungul timpului doar balastări locale, ca soluții de întreținere.

Această configurație este considerată insuficientă pentru traficul existent și puternic influențată de condițiile meteorologice. În consecință, accesibilitatea se reduce în perioadele nefavorabile, iar întreținerea drumului generează costuri ridicate.

Problema devine și mai serioasă în zona traversării râului Câlnic. În lipsa unui pod, circulația se desfășoară printr-un vad improvizat, care nu poate garanta continuitatea traficului în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.

În perioadele cu debite ridicate, traversarea poate deveni imposibilă, afectând nu doar accesul către adăpostul de animale, ci și deplasarea către terenurile agricole și proprietățile din zonă.

Pod nou peste râul Câlnic și 763 de metri de drum modernizat

Studiul de fezabilitate elaborat de societatea GG TEHNIC PROIECT SRL din Sibiu propune modernizarea unui tronson de 763 de metri de drum vicinal, prin realizarea unei structuri rutiere noi, cu îmbrăcăminte asfaltică.

Soluția recomandată include și construirea unui pod rutier nou peste râul Câlnic, precum și amenajarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Concret, proiectul prevede:

*modernizarea celor 763 de metri de drum, cu îmbrăcăminte asfaltică;

*amenajarea unei platforme rutiere cu lățimea de 7 metri;

*realizarea a patru drumuri laterale amenajate;

*construirea a 736 de metri de șanțuri pentru colectarea apelor;

*realizarea a patru podețe;

*construirea unui pod rutier nou peste râul Câlnic;

*amenajarea rampelor de acces și racordarea podului la drumul modernizat;

*lucrări de protecție și amenajare a albiei și malurilor în zona podului;

*aducerea la cota proiectată a capacelor căminelor rețelei de canalizare;

*protejarea rețelelor edilitare existente;

*realizarea semnalizării rutiere verticale și orizontale și montarea elementelor de siguranță a circulației.

Prin aceste intervenții, administrația județeană urmărește să asigure continuitatea traseului rutier și să reducă vulnerabilitatea accesului la condițiile meteorologice.

Cum va arăta noul pod

În documentația tehnică se prevede construirea unui pod rutier cu o singură deschidere, având o lungime teoretică de 10,71 metri, măsurată între axele de rezemare.

Podul va avea o lungime totală de 15,80 metri, măsurată pe oblicitate și pe axa drumului, iar lățimea totală la partea superioară va fi de 10,60 metri.

Partea carosabilă va avea două benzi de câte 3,50 metri, rezultând o lățime de 7 metri, la care se adaugă două trotuare de câte 1,50 metri.

Suprastructura va fi realizată din grinzi prefabricate din beton armat, încastrate în culei cu fundații directe.

Soluția tehnică este prevăzută să asigure traversarea râului și racordarea la drumul modernizat, eliminând dependența de vadul improvizat existent.

Două variante analizate, una recomandată

Studiul de fezabilitate a analizat trei scenarii pentru realizarea investiției.

Primul, scenariul zero, presupune menținerea situației actuale: drum din pământ, balastări locale și traversarea râului prin vadul improvizat, fără garanția accesului permanent și sigur în toate perioadele anului.

Scenariul 1, recomandat de proiectant, presupune realizarea unei structuri rutiere elastice cu îmbrăcăminte asfaltică, amenajarea sistemelor de drenaj, a podețelor și a drumurilor laterale, precum și construirea unui pod din grinzi prefabricate din beton armat.

Scenariul 2 reprezintă o alternativă tehnică, bazată pe o structură rutieră semirigidă, cu strat de balast stabilizat cu lianți hidraulici și geocompozit antifisură. Pentru traversarea râului era prevăzută o structură metalică boltită, cu secțiune deschisă, încastrată în blocuri de fundare din beton armat.

În urma analizei, a fost propusă spre aprobare prima variantă, cea cu drum asfaltat și pod rutier din beton armat.

Cât costă investiția

Devizul general al proiectului indică o valoare totală de 3.589.823,06 lei fără TVA, la care se adaugă 753.862,83 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Din această sumă, lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 2.599.788,75 lei fără TVA, respectiv 3.145.744,39 lei cu TVA inclus.

Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de opt luni.

Beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Alba, iar documentația tehnico-economică a fost elaborată de GG TEHNIC PROIECT SRL din Sibiu.

Consiliul Județean a preluat terenurile necesare proiectului

Un pas administrativ important a fost făcut anterior, în aprilie 2026, când, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 109 din 28 aprilie 2026, au fost preluate în administrarea județului mai multe imobile-teren din comuna Câlnic.

Este vorba despre terenurile înscrise în cărțile funciare nr. 75349, 80302, 80304, 80307 și 80309 Câlnic, preluate din administrarea Consiliului Local Câlnic în vederea realizării drumului de acces către adăpost.

Această măsură a creat cadrul administrativ necesar pentru continuarea pregătirii investiției.

Proiectul intră în etapa aprobării indicatorilor tehnico-economici

Proiectul de hotărâre nr. 224 din 25 septembrie 2026, inițiat de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, are ca obiect aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general și urmează să fie aprobat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Alba de luni, 5 octombrie 2026.

Documentația a primit aviz favorabil din partea Comisiei tehnico-economice a Consiliului Județean Alba, prin avizul nr. 7 din 23 septembrie 2026.

De asemenea, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și bugete și al Direcției gestionarea patrimoniului propune aprobarea proiectului, iar referatul de legalitate din 25 septembrie 2026 constată că acesta îndeplinește cerințele legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Județean din octombrie 2026.

Un drum mai sigur pentru adăpost, agricultură și proprietățile din zonă

Modernizarea accesului către Adăpostul pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba este justificată în documentație prin necesitatea îmbunătățirii circulației, asigurării accesului permanent și creșterii siguranței rutiere.

Investiția are o componentă care depășește funcțiunea adăpostului, deoarece drumul deservește și terenuri agricole, proprietăți adiacente și alte obiective de interes local și județean.

Dacă proiectul va fi aprobat și va ajunge în etapa execuției, cei 763 de metri de drum modernizat și noul pod peste râul Câlnic vor înlocui infrastructura provizorie cu o soluție rutieră proiectată pentru circulație în condiții mai bune de siguranță și accesibilitate.

foto: Câlnic – vedere aeriană (arhivă; cu rol ilustrativ)

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