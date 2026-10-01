Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru anunță lansarea primului fond regional de capital de risc (equity) din istoria regiunii, denumit Asternova Centru. Inițiativa reprezintă un proiect pilot major în România, fiind rezultatul unui proces riguros de achiziție publică prin negociere competitivă, finalizat prin semnarea acordului de finanțare cu asocierea formată din Aster Capital Partners (Franța), Iceberg Plus și Venture Booster. Această asociere reunește o echipă solidă de experți, procesul de investiții în Regiunea Centru fiind coordonat direct de Silvia Ursu, Dan Avram și Paul Ștefănuț, alături de Jean-Marc Bally.
Noul instrument financiar dispune de un buget total inițial de 8.061.400 EURO, compus dintr-o investiție publică de 7.058.823,53 EURO din resursele Programului Regiunea Centru 2021-2027 – fonduri FEDR și cofinanțare de la bugetul de stat din cadrul Priorității 1 a Programului: ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”- și o contribuție privată în valoare de peste 1 milion de euro atrasă de administratorul de fond.
Fondul are o durată de viață de 10 ani și își propune să finanțeze minimum 40 de startup-uri inovatoare din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, oferind tichete de investiție cuprinse între 50.000 și 350.000 de euro per companie.
Lansare regională a fondului a avut loc în cadrul evenimentului Romanian Capital Circle, organizat de Iceberg+ la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din Brașov unde fondatorii au dezbătut tematica investițiilor; investitorii au avut posibilitatea de a întâlni companii din regiune; iar cei care dezvoltă programe și proiecte au căutat parteneri cu care să lucreze mai departe. Prin Programul REGIUNEA CENTRU se pun astfel împreună resurse care sunt adesea discutate separat: un #fond dedicat startupurilor locale, #investițiile private din România și din Europa, organizațiile publice și accesul la o comunitate europeană de inovare.
La eveniment au fost prezenți Krzysztof Kasprzyk – reprezentant al DG REGIO din cadrul Comisiei Europene, Simion Crețu – Director general ADR Centru (investitorul public principal), Ionuț Țața, CEO Iceberg+ și Jean-Marc Bally, Managing Partner Aster Capital, administratorul fondului, alături de reprezentanții Primăriei Municipiului Brașov, dar și Silvia Ursu, Dan Avram, din echipa Asternova Centru, care prezintă detalii despre importanța și impactul acestui fond, precum și despre trecerea de la finanțarea publică la investiții private, în care experiența investitorilor se întâlnește cu cea a fondatorilor.
Spre deosebire de finanțările clasice prin granturi, fondul de capital de risc funcționează pe principiul parteneriatului și al asumării în comun a riscului de afaceri. Investițiile se vor realiza prin injectare de capital în schimbul unor părți sociale sau prin împrumuturi convertibile, banii fiind destinați exclusiv dezvoltării business-ului. Pe lângă aportul financiar, startup-urile selectate vor beneficia de o componentă esențială de mentorat, programe de accelerare, coaching și acces direct la rețelele de business locale și internaționale ale managerilor de fond.
Cu privire la această realizare de pionierat, domnul Simion Crețu – Director General ADR Centru, a declarat:
„Tranziția către instrumente financiare de tip capital de risc reprezintă un pas curajos și extrem de necesar pentru ecosistemul antreprenorial din Regiunea Centru. Am înțeles că granturile clasice vin adesea cu o rigiditate calendaristică și o aversiune structurală față de risc, aspecte care pot sufoca ideile cu adevărat inovatoare. Prin Asternova Centru, trecem de la relația de autoritate specifică granturilor la o relație de parteneriat veritabil cu fondatorii. Finanțăm inovația acolo unde riscul este mare, dar și potențialul de câștig este uriaș. Deși am pornit cu o abordare prudentă din punct de vedere al bugetului, această dimensiune ne-a obligat să devenim deschizători de drumuri în România, organizând o licitație publică internațională pentru a aduce cei mai buni manageri de fond alături de startup-urile noastre. Ne dorim nu doar să sprijinim financiar cel puțin 40 de firme inovatoare din Brașov, Târgu Mureș, Sibiu și din restul regiunii, ci și să provocăm un efect de contagiune în rândul deținătorilor de capital locali, demonstrând că Regiunea Centru este un teren fertil pentru investiții inteligente.”
În prezent, fondul se află în etapa de constituire legală, de atragere a resurselor private suplimentare și de avizare a schemelor de ajutor de stat și de minimis care vor guverna viitoarele apeluri de selecție. În plus, documentația prevede posibilitatea dublării investiției publice din resursele PR Centru în anii următori, dacă startup-urile locale demonstrează un interes ridicat și o absorbție rapidă a fondurilor.
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