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Foto: CIL Blaj – CSM Deva 5-5 (2-3) | Liderul pierde primele puncte, după un meci nebun, de la 1-3, la 4-3 și 4-5…

Dan HENEGAR

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CIL Blaj – CSM Deva 5-5 (2-3) | Liderul pierde primele puncte, după un meci nebun, de la 1-3, la 4-3 și 4-5, Blănaru pentru 5-5…

CIL Blaj nu a reușit a șasea victorie consecutivă, înregistrând o remiză, 5-5 (2-3), cu CSM Deva, după o remontada senzațională a echipei din „Mica Romă”, care a revenit de la 1-3, a condus cu 4-3, dar a remizat 5-5, la finele unei partide nebune. Elevii lui Daniel Tătar se mândreau cu maximum de puncte în stagiunea curentă, singura echipă din Liga 3 cu un asemenea parcurs.

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CIL Blaj nu a reușit a șasea victorie consecutivă, înregistrând un eegal 5-5 (2-3), cu CSM Deva, după o remontada senzațională a echipei din „Mica Romă”, care a revenit de la 1-3, a avut 4-3, dar a fost 5-5. Elevii lui Daniel Tătar se mândreau cu maximum de puncte în stagiunea curentă, singura echipă din Liga 3 cu un asemenea parcurs.

Un meci nebun, în care devenii au condus cu 1-0 și 3-1, dar Blajul a reușit o remontada fabuloasă. Devenii au marcat primii prin apărătorul lateral Kelemen (2, un șut-centrare fabulos). A egalat Tineiu (32), dar imediat Herci (34) a readus avantajul de partea nou promovatei. Fostul jucător de la CSU a realizat dubla cu un șut de senzație, în vinclul stâng (41). Blănaru a împins mingea în plasă (45), la respingerea fostului său coechipier Roman. Boldea (53), cu capul aduce egalarea, a doua etapă la rând în care punctează. Y. Beza (65), finalizează o remontada de senzație. Însă nebunia a continuat, cu albaiulianul A. Roșu (72) a egalat, 4-4, din penalty (tot el faultat de Al. Radu). În min 84 Bacrău singur, scăpat pe contraatac, dă lovitura. după ce înainte, la un corner capul lui  Galliani a fost scos senzațional de portar. În minutul 88, Al. Radu ratează o ocazie imensă de a face 5-5! Lucru realizat de căpitanul Blănaru (90+2)

Arbitri H. Mailat, Al. Cozma, Cr. Cherteș; rezervă G. Toma (toți Mureș) Observatori C. Tranca (Timiș), D. Scânteie (Bacău)

Foto: Peter SZILAGYI

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