SuperLiga AJF, etapa a 6-a: liderul Industria Galda, a treia victorie la rând, 2-0, la Unirea, cu formația din Curbă!

Industria Galda de Jos a câștigat a doua deplasare consecutivă și se menține lider la ora marului meci de etapa viitoare, derby-ul cu campioana Viitorul Sântimbru.

*Inter Unirea – Industria Galda de Jos 0-2 (0-0): Epure (57), Cioară (74).

La a doua deplasare consecutivă, liderul s-a impus și a realizat a treia victorie la rând, păstându-și prima poziție înaintea marelul derb

y de runda viitoare, cu campioana Viitorul Sântimbru. Interiștii sunt la al doilea eșec consecutiv, primul în fața fanilor, și rămân fără succes în stagiunea curentă;

*Spicul Daia Română – CS Ocna Mureș;

*CSM Sebeș – CSM Aiud;

*Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei;

*Performanța Ighiu – Academia Șona.

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