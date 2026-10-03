Sport

SuperLiga AJF, etapa a 6-a: liderul Industria Galda, a treia victorie la rând, 2-0, la Unirea!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

SuperLiga AJF, etapa a 6-a: liderul Industria Galda, a treia victorie la rând, 2-0, la Unirea, cu formația din Curbă!

 

Petrecerea Divorțaților

Industria Galda de Jos a câștigat a doua deplasare consecutivă și se menține lider la ora marului meci de etapa viitoare, derby-ul cu campioana Viitorul Sântimbru.

Citește și: Foto: SuperLiga Alba, liderul Industria Galda și CSM Sebeș, victorii externe! Luptă strânsă la vârf

*Inter Unirea – Industria Galda de Jos 0-2 (0-0): Epure (57), Cioară (74).

La a doua deplasare consecutivă, liderul s-a impus și a realizat a treia victorie la rând, păstându-și prima poziție înaintea marelul derb

y de runda viitoare, cu campioana Viitorul Sântimbru. Interiștii sunt la al doilea eșec consecutiv, primul în fața fanilor, și rămân fără succes în stagiunea curentă;

*Spicul Daia Română – CS Ocna Mureș;

*CSM Sebeș – CSM Aiud;

*Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei;

*Performanța Ighiu – Academia Șona.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Live Video | Progresul Pecica – CIL Blaj, la Semlac: Liderul din „Mica Romă” își propune prelungirea seriei invincibile

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

3 octombrie 2026

De

Progresul Pecica – CIL Blaj, la Semlac: Liderul din „Mica Romă” își propune prelungirea seriei invincibile CIL Blaj joacă sâmbătă, 3 octombrie 2026, la Semlac (județul Arad), cu Progresul Pecica, în etapa a 7-a din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. Partida este programată de la ora 15:00, fiind transmisă în directă pe contul […]

Citește mai mult

Sport

Foto: România lui Hagi, umilită în Polonia, 0-6, SET, în Nations League! Aruncați prosopul!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

2 octombrie 2026

De

România lui Gheorghe Hagi, umilită în Polonia, 0-6, SET, în Nations League! Polonia – România, în Nations League, a fost 6-0 (1-0), un coșmar pentru naționala lui Gheorghe Hagi, cu triplă Lewandowski! O umilință trăită acum 59 de ani, 1-7 cu Elveția! Citește și: Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în meciul cu Bosnia-Herțegovina: Pe ce alt […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj, 3-2 cu Panathinaikos Atena, și calificare în finala turneului Nomikeia, la Santorini

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

2 octombrie 2026

De

Volei Alba Blaj, victorie, 3-2 cu Panathinaikos Atena, și calificare în finala turneului Nomikeia, la Santorini Volei Alba Blaj a învins Panathinaikos Atena, campioana Greciei și participantă în Champions League, scor 3-2, și s-a calificat în finala turneului internațioonal Nomikeia, de la Santorini. Citește și: Volei Alba Blaj, victorie, 3-1, cu Maritza Plovdiv, în „Alba […]

Citește mai mult