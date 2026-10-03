Viitorul Arad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-3) | „Alb-negrii” au făcut instrucție la Cermei! Trei victorii, 17-0 golaveraj
Viitorul Arad – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-3) | „Alb-negrii” au făcut instrucție la Cermei, în etapa a șaptea din Liga 3!
Etapa a șaptea, la Cermei, CSM Unirea a câștigat clar și are 3 victorii consecutive, cu 17-0 golaveraj
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CSM Unirea Alba Iulia a făcut instrucție cu Viitorul Arad, la Cermei, „alb-negrii” reușind prima victorie externă stagională, 4-0 (3-0), după o demonstrație de forță! Precum un autoturism pe motorină, gruparea din Cetatea Marii Uniri s-a încălzit mai greu în această toamnă, dar și-a găsit cadența așteptată și demnă de o pretendentă la promovarea în Liga 2.
Elevii lui Cristian Pustai au început apăsat confruntarea ce se anunța dificilă și s-au desprins clar, la finele primului mitan, controlat cu autoritate, goluri înscrise de Vaida (9, la centrare Giurgiu), Donca (19, după o indirectă din careu) și Ayeni (43, din pasa lui Donca). Nigerianul Ayeni a realizat dubla (80) și este golgheterul albaiulienilor, cu 5 reușite, în ultimele două meciuri.
Sunt 3 victorii legate de CSM Unirea Alba Iulia, fără gol primit și golaveraj general 17-0, în final debutând și congolezul Mbombo!
Arbitri H. Mailat, Al. Cozma, I. Sîncrăian (toți Mureș), rezervî M. Pop (Bihor) Observatori Oct. Șovre (Bihor), Fl. Știube (Caraș-Severin)
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