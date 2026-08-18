Când își vor afla echipele din Alba programul din Liga 3, ediția 2026/2027
Când își vor afla echipele din Alba programul din Liga 3, ediția 2026/2027
Federația Română de Fotbal va organiza joi, 20 august 2026, de la ora 15:00, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul noului sezon al Ligii 3, ediția 2026/2027. Programul se va face pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.
La fel ca în ediția precedentă, formatul competiției propune 8 serii de câte 12 echipe și două faze.
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Sezonul regular se va disputa în sistem tur-retur, rezultând 22 de etape. La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.
În play-off, cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off. Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele. Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al cincilea loc de promovare.
În play-out, echipele vor păstra toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații. Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
Seria 7 (din care fac parte toate echipele de Liga 3 din Alba) are umătoarea componență: Nera Bogodinţ, CSM Deva, Poli Timişoara 2, Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Viitorul Arad, Unirea Sântana, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, Progresul Pecica, CIL Blaj, CSU Alba Iulia, Timişul Şag.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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