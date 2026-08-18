În ce serie au fost repartizate echipele de Liga 3 din Alba în vederea sezonului competițional 2026/2027
În ce serie au fost repartizate echipele de Liga 3 din Alba în vederea sezonului competițional 2026/2027
Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal de marți, 18 august 2026, a aprobat componența nominală a celor opt serii ale competiţiei SuperScore Liga 3, sezonul 2026-2027, împreună cu numerotarea acestora ca urmare a împărţirii geografice a echipelor.
Toate echipele care reprezintă județul Alba în eșalonul terț au fost repartizate, la fel ca în sezonul precedent, în Seria 7.
Componența completă a Seriei 7 este: Nera Bogodinţ, CSM Deva, Politehnica Timişoara 2, Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, Viitorul Arad, Unirea Sântana, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, Progresul Pecica, CIL Blaj, Universitar din Alba Iulia, Timişul Şag.
Din Seria 8, cu care se va combina Seria 7 în faza play-off/play-out, vor face parte Academica Recea, Transilvania Sport Academy, Sănătatea Cluj, SCM Zalău, Minaur Baia Mare, Unirea Tăşnad, Crişul Sântandrei, Lotus Băile Felix,
CSM Sighet, Bihorul Beiuş, Viitorul Cluj, Unirea Dej.
Federația Română de Fotbal va organiza joi, 20 august 2026, de la ora 15:00, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul noului sezon al Ligii 3, ediția 2026/2027. Programul se va face pe baza Tabelei Berger pentru 12 echipe, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.
La fel ca în ediția precedentă, formatul competiției propune 8 serii de câte 12 echipe și două faze.
foto: arhivă
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