Foto | Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia

1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, municipalitatea din Sebeș a organizat, în data de 1 octombrie 2026, un eveniment de socializare la care au participat o mie de seniori din Sebeș. Programul artistic pregătit de Centrul Cultural „Lucian […]