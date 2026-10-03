Foto | Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia
Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în seara zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026 în Alba Iulia, în șanțurile Cetății Alba Carolina.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în municipiul Alba Iulia, Șanțurile Cetății, zona Gothic.
Arde vegetație uscată pe 150 mp.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba.
foto: ISU Alba
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