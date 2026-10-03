Boxă la maximum, fascicule de lumină în geam și injurii de față cu o minoră: Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Câmpeni pentru încălcarea repetată a ordinului de protecție

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Câmpeni a dispus începerea judecății într-un dosar penal privind încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Un bărbat din satul Brăzești, aparținător orașului Baia de Arieș, este acuzat că a hărțuit în mod repetat vecina și pe fiica acesteia, ignorând interdicțiile stabilite anterior de instanță.

Prin Încheierea finală din 30 septembrie 2026, instanța a stabilit legalitatea sesizării, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală din dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

„Micile” șicane au devenit fapte penale

Conflictul dintre inculpat și vecina sa a culminat în toamna anului 2025. Pe 9 octombrie 2025, Judecătoria Câmpeni a emis un ordin de protecție valabil pentru o perioadă de două luni. Prin această hotărâre, bărbatul era obligat să păstreze o distanță minimă de 5 metri față de femeie și fiica acesteia în vârstă de 14 ani și îi era interzis orice contact verbal, telefonic sau prin alte mijloace.

Conform anchetatorilor, inculpatul a ignorat decizia instanței la doar o zi de la exercitarea dreptului de apel:

*10 octombrie 2025: Aflat pe scările locuinței sale, bărbatul a adresat injurii și expresii vulgare vecinei sale în timp ce aceasta se afla în curte cu fiica sa, tulburând totodată liniștea cu muzică difuzată la volum maxim către casa acesteia.

*12 octombrie 2025: Bărbatul a difuzat din nou muzică cu mesaje obscene la o boxă portabilă îndreptată spre casa victimei și a strigat expresii jignitoare în momentul în care fiica minorei a coborât scările exterioare.

*14 octombrie 2025: Bărbatul i-a trimis persoanei vătămate un mesaj pe aplicația WhatsApp conținând un link către o piesă muzicală de pe YouTube, continuând ulterior să difuzeze muzică la intensitate ridicată.

Dosare reunite după noi episoade de hărțuire

Comportamentul bărbatului a continuat și în luna noiembrie 2025. În noaptea de 24 noiembrie 2025, între orele 22:05 și 22:11, acesta a proiectat fascicule luminoase intermitente în okianul dormitorului victimei. În momentul în care femeia a ieșit pe terasă, inculpatul i-a adresat injurii și amenințări.

Toate aceste incidente au fost înregistrate de camerele de supraveghere audio-video montate în curtea victimei, iar fișierele au fost predate organelor de urmărire penală. În iunie 2026, procurorii au dispus reunirea celor două dosare de urmărire penală formate în urma plângerilor.

Bărbatul va fi judecat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție în formă continuată (3 acte materiale), alături de o altă faptă similară, aflate în concurs real.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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