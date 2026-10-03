Curier Județean

Boxă la maximum, fascicule de lumină în geam și injurii de față cu o minoră: Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Câmpeni pentru încălcarea repetată a ordinului de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Boxă la maximum, fascicule de lumină în geam și injurii de față cu o minoră: Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Câmpeni pentru încălcarea repetată a ordinului de protecție

Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Câmpeni a dispus începerea judecății într-un dosar penal privind încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Un bărbat din satul Brăzești, aparținător orașului Baia de Arieș, este acuzat că a hărțuit în mod repetat vecina și pe fiica acesteia, ignorând interdicțiile stabilite anterior de instanță.

Petrecerea Divorțaților

Prin Încheierea finală din 30 septembrie 2026, instanța a stabilit legalitatea sesizării, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală din dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni.

„Micile” șicane au devenit fapte penale

Conflictul dintre inculpat și vecina sa a culminat în toamna anului 2025. Pe 9 octombrie 2025, Judecătoria Câmpeni a emis un ordin de protecție valabil pentru o perioadă de două luni. Prin această hotărâre, bărbatul era obligat să păstreze o distanță minimă de 5 metri față de femeie și fiica acesteia în vârstă de 14 ani și îi era interzis orice contact verbal, telefonic sau prin alte mijloace.

Conform anchetatorilor, inculpatul a ignorat decizia instanței la doar o zi de la exercitarea dreptului de apel:

*10 octombrie 2025: Aflat pe scările locuinței sale, bărbatul a adresat injurii și expresii vulgare vecinei sale în timp ce aceasta se afla în curte cu fiica sa, tulburând totodată liniștea cu muzică difuzată la volum maxim către casa acesteia.

*12 octombrie 2025: Bărbatul a difuzat din nou muzică cu mesaje obscene la o boxă portabilă îndreptată spre casa victimei și a strigat expresii jignitoare în momentul în care fiica minorei a coborât scările exterioare.

*14 octombrie 2025: Bărbatul i-a trimis persoanei vătămate un mesaj pe aplicația WhatsApp conținând un link către o piesă muzicală de pe YouTube, continuând ulterior să difuzeze muzică la intensitate ridicată.

Dosare reunite după noi episoade de hărțuire

Comportamentul bărbatului a continuat și în luna noiembrie 2025. În noaptea de 24 noiembrie 2025, între orele 22:05 și 22:11, acesta a proiectat fascicule luminoase intermitente în okianul dormitorului victimei. În momentul în care femeia a ieșit pe terasă, inculpatul i-a adresat injurii și amenințări.

Toate aceste incidente au fost înregistrate de camerele de supraveghere audio-video montate în curtea victimei, iar fișierele au fost predate organelor de urmărire penală. În iunie 2026, procurorii au dispus reunirea celor două dosare de urmărire penală formate în urma plângerilor.

Bărbatul va fi judecat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție în formă continuată (3 acte materiale), alături de o altă faptă similară, aflate în concurs real.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

3 octombrie 2026

De

Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în seara zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026 în Alba Iulia, în șanțurile Cetății Alba Carolina.  „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în municipiul Alba […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Incident rutier grav la Lunca Mureșului: Tânăr de 24 de ani, beat criță, s-a urcat pe bicicletă alături de tatăl său și a intrat într-o mașină parcată, avariind-o

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

3 octombrie 2026

De

Incident grav la Lunca Mureșului: Tânăr de 24 de ani, beat criță, s-a urcat pe bicicletă alături de tatăl său și a intrat într-o mașină parcată, avariind-o Un incident rutier grav s-a produs în după amiaza zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, la Lunca Mureșului. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, un tânăr în vârstă de 24 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | 1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

3 octombrie 2026

De

1.000 de seniori din Sebeș au sărbătorit Ziua Vârstnicului 2026 la evenimentul organizat de municipalitate Pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, municipalitatea din Sebeș a organizat, în data de 1 octombrie 2026, un eveniment de socializare la care au participat o mie de seniori din Sebeș. Programul artistic pregătit de Centrul Cultural „Lucian […]

Citește mai mult