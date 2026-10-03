Foto: Volei Alba Blaj a câștigat turneul Nomikeia, la Santorini | 3-0, în finală, cu AO Thiras Santorini
Volei Alba Blaj a câștigat turneul Nomikeia, la Santorini | 3-0, în finală, cu AO Thiras Santorini. În 17 octombrie, Supercupa României, cu CSO Voluntari, la Tulcea
Volei Alba Blaj a câștigat turneul Nomikeia, la Santorini, după ce a trecut în finala mare de echipa gazdă AO Thiras, scor 3-0 (25-18, 27-25, 25-15).
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A fost ultima repetiție a vicecampioanei României înaintea debutului stagional. Ediția a 13-a a turneului internațional a fost adjudecată de formația din „Mica Romă”, care a avut emoții numai în setul secund împotriva participantei în Challenge Cup (locul 3 în ediția trecută în campionatul Greciei).
În primul meci, Volei Alba Blaj a învins Panathinaikos Atena, campioana Greciei și participantă în Champions League și s-a calificat în finală. Ardelencele s-au impus cu scorul de 3-2 (19-25, 25-12, 25-20, 21-25, 15-13), într-o confruntare palpitantă în care au revenit de la 0-1 și a condus cu 2-1. Extremele Elina Rodríguez (21 puncte) și Sabine Haewegene (16 puncte) au fost la înălțime în acest meci, cele două fiind urmate în statistica punctelor noastre de Vittoria Piani (14 puncte) și Alexandra Botezat (13 puncte). În al doilea joc, AO Thiros Santorini a trecut de Corona Brașov, scor 3-2, după 0-2, iar în finala mică, Panathinaikos a învins Corona (care a terminat pe locul 4).
Prima etapă a Diviziei A1, va fi miercuri, 14 octombrie, în deplasare, la Constanța (meci mutat la solicitarea oaspetelor), care sâmbătă, 17 octombrie, ora 16.30, la Tulcea, se duelează în Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeu al stagiunii
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