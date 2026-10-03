Unde se află cea mai fericită destinație de vacanță din lume: Soare, gastronomie de primă mână și ritm lent al vieții

Capitala Portugaliei a fost desemnată cea mai fericită destinație de vacanță din lume, potrivit Holiday Happiness Index, un clasament internațional care a analizat 47 de orașe. Cu peste 2.800 de ore de soare anual, spații verzi generoase, gastronomie sănătoasă și posibilitatea de a explora orașul la pas, Lisabona pare să fi găsit formula unei vacanțe în care starea de bine devine principala atracție.

Într-o perioadă în care turiștii nu mai caută doar monumente celebre, hoteluri luxoase sau fotografii spectaculoase pentru rețelele sociale, ci și experiențe care să le ofere echilibru și relaxare, Lisabona urcă pe primul loc într-un clasament dedicat fericirii în vacanță.

Potrivit studiului realizat de platforma BookRetreats, în colaborare cu psihologul clinician Natalie Dattilo-Ryan, capitala portugheză conduce topul destinațiilor care reunesc condiții favorabile stării de bine.

Clasamentul evaluează cinci indicatori: expunerea la lumina naturală, calitatea somnului, alimentația sănătoasă, accesul la natură și posibilitatea de a face mișcare.

Lisabona, orașul în care fericirea începe cu lumina soarelui

Unul dintre principalele atuuri ale Lisabonei este climatul său luminos. Orașul beneficiază de aproximativ 2.828 de ore de soare pe an, un avantaj care favorizează plimbările în aer liber, mesele pe terase și explorarea cartierelor istorice.

Lumina naturală, activitatea fizică și timpul petrecut afară sunt printre factorii asociați cu starea de bine, iar Lisabona reușește să îi integreze firesc în experiența turistică.

De la străduțele înguste din Alfama până la promenadele de pe malul fluviului Tejo, orașul invită la descoperire fără grabă.

Nu este nevoie de un itinerar încărcat pentru a-i descoperi farmecul. Uneori, o cafea savurată la o terasă, o plimbare printre clădirile cu fațade acoperite de azulejos sau un apus admirat de pe unul dintre numeroasele miradouros sunt suficiente pentru a transforma o zi obișnuită într-o experiență memorabilă.

Gastronomia, unul dintre secretele stării de bine

Un alt criteriu care a contribuit la poziția de lider este oferta gastronomică.

Aproape 10% dintre restaurantele Lisabonei sunt încadrate în categoria celor cu opțiuni sănătoase, a doua cea mai mare proporție din clasamentul analizat, potrivit datelor prezentate de BookRetreats.

Bucătăria portugheză pune în valoare peștele proaspăt, fructele de mare, legumele și ingredientele mediteraneene, iar diversitatea localurilor permite experiențe culinare pentru preferințe și bugete diferite.

De la celebrul pastel de nata, savurat alături de o cafea, până la preparatele tradiționale cu pește, gastronomia devine parte a unei experiențe de călătorie care pune accentul pe plăcerea lucrurilor simple.

49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor

Deși este o capitală europeană animată, Lisabona surprinde prin accesul la natură.

Potrivit indexului, orașul dispune de aproximativ 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, o suprafață de aproape patru ori mai mare decât cea raportată pentru Madrid în comparația studiului.

Parcurile, grădinile și zonele de promenadă oferă alternative la agitația urbană, iar apropierea de litoral completează experiența.

Plajele din Cascais și Costa da Caparica pot fi accesate în mai puțin de o oră cu transportul public, transformând Lisabona într-un punct de plecare pentru o vacanță care combină city-break-ul cu relaxarea la ocean.

Un oraș care se descoperă la pas

Un alt element important în evaluare este accesibilitatea pietonală.

Lisabona este un oraș compact, în care numeroase obiective pot fi descoperite mergând pe jos. Chiar dacă relieful său este deluros, traseele oferă priveliști spectaculoase asupra acoperișurilor roșiatice și asupra fluviului Tejo.

Cartiere precum Alfama, Baixa și Chiado dezvăluie o combinație de arhitectură tradițională, cafenele, magazine locale și viață urbană autentică.

În acest context, mersul pe jos nu este doar o modalitate de deplasare, ci devine parte a experienței de vacanță și a activității fizice cotidiene.

sursa: Euronews

foto – cu rol ilustrativ

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