Ştirea zilei

Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta. Comunitatea s-a mobilizat pentru familia îndurerată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta. Comunitatea s-a mobilizat pentru familia îndurerată

Moartea fulgerătoare a lui Laurențiu, un copil de doar 11 ani din satul Heria, care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta, a lăsat în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte. În fața unei tragedii care a îndurerat întreaga comunitate, oamenii au răspuns prin gesturi de omenie și solidaritate, mobilizându-se pentru a sprijini familia greu încercată.

Petrecerea Divorțaților

Primarul comunei Fărău, Ioan Stoia, a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care au ales să fie aproape de familie în aceste momente cumplite.

„O comunitate unită în fața durerii.

Plecarea mult prea devreme dintre noi a lui Laurențiu, un copil de doar 11ani din satul Heria, ne-a îndurerat profund pe toți.

Un copil blând și bun, a cărui viață s-a frânt într-un mod atât de tragic.

În mijlocul acestei dureri, comunitatea noastră a arătat încă o dată că omenia și solidaritatea ne unesc atunci când cuvintele nu mai sunt de ajuns.

În numele familiei lui Laurențiu și al meu personal, adresez sincere mulțumiri conducerii Școlii Gimnaziale,, Lucian Blaga” din Ocna Mureș, cadrelor didactice, părinților și elevilor care s-au mobilizat pentru a sprijini familia, Consiliului Local Fărău, domnului Mircea Rostas, domnului Orga Rareș, doamnei Monica Decean, comunității noastre și tuturor celor care, cunoscuți sau anonimi, au întins o mână de ajutor.

Poate că nu putem lua din durerea familiei care si-a pierdut copilul, dar putem sa-i arătăm că nu este singură.

Vă mulțumesc tuturor pentru omenie, pentru solidaritate și pentru fiecare gest făcut din suflet.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Laurențiu, iar familiei să-i dea putere să treacă prin această durere nemărginită”, a transmis primarul comunei Fărău într-un mesaj postat în mediul online.

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