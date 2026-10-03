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Accident în județul vecin: Femeie de 30 de ani, din Alba, rănită după ce a căzut cu bicicleta pe traseul Cisnădie-Măgura

Ioana Oprean

Publicat

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Accident în județul vecin: Femeie de 30 de ani, din Alba, rănită după ce a căzut cu bicicleta pe traseul Cisnădie-Măgura

O echipă Salvamont Sibiu a intervenit, în seara zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026 pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei femei de 30 de ani, din județul Alba. 

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Aceasta a suferit o fractură la membrul superior în urma unei căderi cu bicicleta pe traseul Cisnădie – Măgura.

Salvatorii montani ai Salvamont Sibiu au fost implicați simultan în alte două misiuni de salvare, în zone diferite ale județului.

Un tânăr de 35 de ani, din București, care nu era echipat corespunzător pentru condițiile montane, a rămas blocat într-o zonă expusă deasupra Căldării Bâlea.

Cea de-a treia misiune a presupus intervenția a peste 8 salvatori montani, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unei persoane care, în urma unei căderi, acuza leziuni la nivelul capului, mâinii și gleznei și se afla în imposibilitatea de a se deplasa.

sursa: Salvamont Sibiu

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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