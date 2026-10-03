Ce rol au prunele într-o alimentație echilibrată toamna: De ce sunt recomandate pentru digestie

Prunele sunt printre primele fructe ale toamnei românești și, la fel ca gutuile sau strugurii, sunt asociate cu recolta de la sfârșitul verii și începutul sezonului rece. Nutriționiștii le recomandă mai ales pentru fibre și digestie, dar și pentru antioxidanți și pentru faptul că pot fi păstrate uscate pe tot parcursul iernii. Ca în cazul altor fructe, merită însă separate beneficiile susținute de dovezi de cele exagerate.

Proaspete sau uscate?

Prunele proaspete sunt specifice sfârșitului verii și începutului de toamnă, iar în septembrie sezonul lor începe să se încheie. Prunele uscate (poamele) se găsesc pe tot parcursul anului și se pot păstra la frigider luni de zile.

Diferența nutrițională este importantă: comparativ cu cele proaspete, cele uscate au mai multe calorii, dar și mai multe fibre, carbohidrați și minerale. Ambele variante conțin fibre și antioxidanți, iar prunele sunt o sursă de vitaminele A, C și K, fier, mangan, cupru, vitamina B6 și potasiu.

Rolul cel mai cunoscut al prunelor este cel digestiv. Fibrele contribuie la regularizarea tranzitului și la prevenirea constipației, iar sorbitolul, un compus cu efect laxativ, completează acțiunea. Un producător de alimente naturale afirmă că autoritățile europene pentru siguranța alimentară au recunoscut o legătură între consumul de prune uscate (aproximativ 100 g pe zi) și funcționarea normală a intestinului. Afirmația provine dintr-un material comercial, deci e bine verificată la sursa oficială.

Reversul este important: consumul excesiv poate provoca diaree sau balonare, din cauza fibrelor și a sorbitolului. Introducerea treptată în alimentație și bea suficientă apă sunt sfaturile uzuale.

Antioxidanți și alte beneficii propuse

Un material medical citat de mai multe site-uri susține că prunele uscate au polifenoli de două ori mai mulți decât piersicile sau nectarinele. Alte avantaje menționate sunt legate de:

Oase: prunele uscate conțin bor, iar articolele le recomandă în special femeilor aflate în postmenopauză, când riscul de pierdere a masei osoase crește.

Inimă și tensiune: potasiul contribuie la echilibrul hidric și la funcționarea nervoasă și musculară, iar fibrele și antioxidanții sunt asociate cu sănătatea cardiovasculară.

Anemie: fierul este necesar pentru producerea globulelor roșii, dar aportul din prune este modest și nu înlocuiește tratamentul.

Glicemie: deși sunt dulci, prunele uscate au un indice glicemic scăzut, fiind considerate potrivite și pentru persoanele cu diabet, cu porții mici.

Unele materiale merg mai departe și enumeră efecte asupra anxietății, memoriei, rinichilor sau ficatului. Acestea sunt mai puțin susținute și trebuie tratate cu prudență. Prunele nu tratează boli.

Cum le includem în farfuria echilibrată

Într-o farfurie de toamnă, prunele funcționează ca fruct sau ca parte a sfertului de carbohidrați și fibre, nu ca desert în plus:

Proaspete, ca gustare sau în iaurt, cu ovăz și nuci.

Coapte la cuptor, cu scorțișoară, alături de carne slabă de porc sau de pui.

Prunele uscate în terci de ovăz, în salate cu varză sau sfeclă, sau ca gustare, în porție mică (câteva bucăți).

Compot cu puțin zahăr sau fără, fructele fiind deja dulci.

Porțiile trebuie ținute sub control, mai ales la fructele uscate, care au calorii concentrate. Un pumn mic este o măsură orientativă rezonabilă.

Cine trebuie să fie prudent

Cei cu sindrom de colon iritabil sau tendință la diaree pot avea disconfort după prune. Persoanele cu diabet ar trebui să țină cont de porție și de zahărul din compoturi, iar cei care iau medicamente sau au afecțiuni digestive cronice pot cere sfatul medicului sau al nutriționistului.

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