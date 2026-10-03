Video | „Orașul bogat în aur” de la Apulum își dezvăluie secretele: La Alba Iulia, descoperiri arheologice care pot rescrie istoria Daciei romane
„Orașul bogat în aur” de la Apulum își dezvăluie secretele: La Alba Iulia, descoperiri arheologice care pot rescrie istoria Daciei romane
Arheologii de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia au continuat, în 2026, săpăturile pe terenul din cartierul Partoș, unde, în urmă cu aproape 2.000 de ani, a existat orașul roman Colonia Aurelia Apulensis, una dintre cele mai importante și mai bogate așezări urbane din Dacia romană.
Zona respectivă era destinată construirii unei autobaze pentru transportul urban de călători, însă, în urma descoperirilor realizate, s-a renunțat la proiect în această parte a orașului.
În 2026, cercetările au avut loc pe o suprafață de circa 1.000 de metri pătrați, care se adaugă celor 5.000 de metri pătrați cercetați anul trecut.
Potrivit arheologului Radu Ota, coordonatorul lucrărilor de cercetare, au fost descoperite drumuri (străzi) romane, piațete, ziduri și obiecte cu inscripții.
Cercetarea de aici este cea mai amplă investigație urbană romană realizată până acum la Apulum, denumirea romană a orașului Alba Iulia. Noile descoperiri aduc informații despre ultimele decenii de stăpânire romană în Dacia și pot rescrie parțial istoria orașului.
Arheologii au dezvelit în acest an clădiri, mai ales din secolul al III-lea, precum și străzi, intersecții și artere pavate cu dale de gresie de bună calitate. Dalele au fost amplasate mai ales după ce așezarea a primit statutul de colonie, în timpul împăratului Commodus, adică după anul 180.
Pe teren se pot observa mai multe etape de construcție. Romanii resistematizau orașele, demolau uneori clădirile mai vechi și reconstruiau. Orașele erau organizate în cvartale, formate din străzi paralele care se intersectau. Arheologul a precizat că și orașele americane sunt construite astfel și astăzi, după un model preluat de romani din Grecia Antică.
Printre descoperirile din acest an se numără o statuetă votivă a zeului Esculap, care poate fi legată de faptul că, foarte aproape de locul săpăturilor, exista un Asclepieion, adică un templu-spital unde oamenii veneau pentru tratament.
Coloniști aduși din tot Imperiul Roman
Inscripțiile atestă cazul unui veteran al Legiunii a V-a Macedonica, care și-a recăpătat vederea, precum și numele unor medici, printre care Septimius Asclepius Hermes și Titus Attius Divictus.
„Sunt foarte multe informații care ne arată viața strămoșilor noștri acum 1.700-1.800 de ani. Orașul s-a format prin colonizare, iar coloniștii au fost aduși de Traian și de statul roman, după cucerirea regatului lui Decebal și înființarea provinciei Dacia. Veneau din zona Siriei și a Turciei de azi, din nordul Africii, Egipt, Libia și Mauritania, dar și din Spania și Galia. Sunt atestați de inscripții și au venit datorită potențialului de afaceri pe care îl aveau aceste locuri”, spune arheologul de la Muzeul Unirii.
Potrivit acestuia, orașul a pornit ca o așezare semirurală de coloniști. A primit statutul de municipiu în timpul împăratului Marcus Aurelius și pe cel de colonie în timpul lui Commodus.
O inscripție din anii 252-253, perioadă de criză profundă a Imperiului, îl numește Chrysopolis, adică „oraș bogat în aur”, ceea ce confirmă statutul urban înalt al așezării.
„Descoperirile de aici rescriu și chiar adaugă la istoria orașului Apulum. Sunt deja informații cu privire la ceea ce s-a întâmplat în această provincie în ultimele două-trei decenii. Noi avem, de exemplu, o monedă de la Aemilianus, care este un uzurpator din anul 253, care a domnit două luni. Este foarte rar să găsești o asemenea monedă. Avem monede și de la Filip Arabul, acestea se găsesc mult mai des, dar sunt situații care îți explică circulația monetară. Dacă statul roman mai furniza monedă în provincie, asta îți arată dacă încă mai aveai aici autorități, pentru că era deja o criză. Conform datelor pe care le avem din acest an, dar și de anul trecut, din ceea ce am descoperit aici, putem spune că s-a locuit în mod sigur în anii și după anul 253, spre 260”, a mai declarat Radu Ota.
Parc arheologic și propunere pentru lista UNESCO
Arheologii speră ca, în câțiva ani, Muzeul Național al Unirii și Consiliul Județean Alba, împreună cu alți parteneri care se vor alătura proiectului, să creeze un parc arheologic.
Vestigiile ar urma să fie protejate și restaurate, iar un spațiu muzeal ar expune monedele, ceramica și inscripțiile descoperite. Ar putea exista și un lapidarium, adică un spațiu destinat expunerii și restaurării monumentelor de piatră.
Parcul ar putea deveni un loc de educație muzeală, unde elevii, tinerii și familiile să se apropie de istorie.
Arheologul a spus că patrimoniul nu are prea mulți prieteni în România și este adesea distrus, inclusiv în cazul clădirilor istorice.
„Aici este ceva deosebit și este o ocazie extraordinară pentru toată lumea și pentru noi, cercetătorii, să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat în perioada romană și după, dar și pentru comunitate, pentru a se bucura de aceste vestigii, care sunt absolut impresionante.
La sfârșitul fiecărei campanii arheologice, noi vom proteja aceste vestigii prin acoperirea cu folie geotextilă, cu nisip, cu pământ, pentru a le proteja de intemperiile iernii.
Aceste vestigii sunt bunuri de valoare universală și inestimabilă și sunt o dovadă a păstrării valorilor și conștiinței noastre”, a mai afirmat acesta.
Radu Ota spune că, la un moment dat, se va întocmi un dosar pentru includerea orașului Colonia Aurelia Apulensis în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta. Comunitatea s-a mobilizat pentru familia îndurerată
Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta. Comunitatea s-a mobilizat pentru familia îndurerată Moartea fulgerătoare a lui Laurențiu, un copil de doar 11 ani din satul Heria, care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta, […]
O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru un tânăr din Cugir: Manevrele fără permis cu o mașină defectă i-au adus o pedeapsă rezultantă de peste 3 ani
O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru un tânăr din Cugir: Manevrele fără permis cu o mașină defectă i-au adus o pedeapsă rezultantă de peste 3 ani O manevră aparent minoră efectuată în noaptea de 7 spre 8 octombrie 2024 pe raza localității Sântimbru s-a finalizat cu o nouă condamnare penală pentru un tânăr […]
Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit cu un pod nou și 763 de metri de drum asfaltat
Peste 4 milioane de lei pentru drumul spre Adăpostul de câini din Câlnic! Un vad improvizat peste râul Câlnic, înlocuit cu un pod nou și 763 de metri de drum asfaltat Consiliul Județean Alba pregătește modernizarea drumului de acces către Adăpostul pentru gestionarea și protecția animalelor, din comuna Câlnic. Investiția este estimată la peste 4,34 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Accident în județul vecin: Femeie de 30 de ani, din Alba, rănită după ce a căzut cu bicicleta pe traseul Cisnădie-Măgura
Accident în județul vecin: Femeie de 30 de ani, din Alba, rănită după ce a căzut cu bicicleta pe traseul...
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi...
Știrea Zilei
Video | „Orașul bogat în aur” de la Apulum își dezvăluie secretele: La Alba Iulia, descoperiri arheologice care pot rescrie istoria Daciei romane
„Orașul bogat în aur” de la Apulum își dezvăluie secretele: La Alba Iulia, descoperiri arheologice care pot rescrie istoria Daciei...
Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta. Comunitatea s-a mobilizat pentru familia îndurerată
Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut...
Curier Județean
Foto | Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia
Incendiu de vegetație uscată în Șanțurile Cetății Alba Carolina: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscată...
Video | Incident rutier grav la Lunca Mureșului: Tânăr de 24 de ani, beat criță, s-a urcat pe bicicletă alături de tatăl său și a intrat într-o mașină parcată, avariind-o
Incident grav la Lunca Mureșului: Tânăr de 24 de ani, beat criță, s-a urcat pe bicicletă alături de tatăl său...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...