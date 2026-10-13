VIDEO ȘTIREA TA | Marți 13 cu ghinion pentru șoferii din Alba Iulia: Coloană de mașini până la jumătatea străzii București. Bariera de la calea ferată, motiv de nervi încă de la primele ore ale dimineții

Marți 13 cu ghinion pentru șoferii din Alba Iulia: Coloană de mașini până la jumătatea străzii București. Bariera de la calea ferată, motiv de nervi încă de la primele ore ale dimineții

Dimineață de coșmar pentru șoferii din Alba Iulia! Marți, 13 octombrie, o zi cu ghinion încă de la primele ore ale dimineții, când o coloană infernală de mașini s-a format până la jumătatea străzii București, din cauza timpilor mari de așteptare la bariera de la trecerea de cale ferată de pe strada Mărășești, spre șoseaua de centură.

Șoferii prinși în trafic și-au pierdut răbdarea, iar cozile de mașini au transformat deplasarea de dimineață într-un adevărat test pentru nervi. Situația este una bine cunoscută de locuitorii municipiului Alba Iulia, care se confruntă de ani de zile cu blocaje provocate la lăsarea barierei.

Problema nu îi afectează doar pe cei care circulă prin Alba Iulia. Coloane de mașini se formează frecvent pe distanțe de kilometri, inclusiv în comuna Ciugud, unde șoferii ajung să piardă și zeci de minute în așteptarea ridicării barierei.

Nemulțumirea oamenilor nu vizează doar timpul pierdut în trafic, ci și lipsa unor soluții pentru o problemă care afectează zilnic mii de participanți la trafic.

Unii șoferi critică administrația locală, acuzând că, în timp ce sunt finanțate și promovate alte proiecte, o problemă stringentă a municipiului Alba Iulia continuă să fie amânată. În opinia acestora, timpii mari de așteptare la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești ar fi trebuit să se numere de mult timp printre prioritățile autorităților.

În lipsa unor măsuri care să reducă blocajele, fiecare drum prin zonă poate aduce același scenariu: motoare pornite, claxoane, nervi și minute pierdute în trafic.

Întrebarea care îi preocupă pe mulți dintre șoferi rămâne aceeași: când vor apărea soluții concrete pentru traficul blocat de la trecerea de cale ferată de pe strada Mărășești?

Până atunci, conducătorii auto continuă să suporte consecințele unei probleme care, spun ei, trenează de prea mulți ani.

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