Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Bastionul suveranității și al valorilor conservatoare se consolidează în inima Transilvaniei. Partidul CRED (Comunitatea pentru Respect, Echitate și Demnitate) a organizat recent Conferința Județeană de Alegeri din Alba, un moment de cotitură pentru eșichierul politic local.
În localitatea Cricău a avut loc înființarea Organizației Județene Alba a partidului CRED (CREDINȚĂ RESPECT ECHITATE DEMNITATE). A fost ales președinte al Organizației Județene Alba domnul Alin Crișan. Au participat Emanuel Petran, președintele partidului și secretarul general al partidului Liviu Iane, pe lângă mulți alți membri.
Evenimentul a fost gestionat direct de la prezidiu de către Liviu Iane, secretarul general al partidului la nivel național, care a supravegheat bunul mers al scrutinului intern și a trasat liniile strategice ale formațiunii.
Conferința de alegeri din Alba s-a desfășurat într-o atmosferă de maximă mobilizare, reunind delegați din întregul județ, hotărâți să ofere o alternativă reală și integră la actuala clasă politică. Prezența secretarului general Liviu Iane a subliniat importanța strategică pe care conducerea centrală o acordă județului Alba în cadrul proiectului național al partidului.
În discursul său adresat delegaților, Liviu Iane a explicat viziunea doctrinară a formațiunii și rațiunea din spatele ascensiunii rapide a noului partid.
Emanuel Petran, președinte: ,,Alin Crișan este un model pentru ceva realizat că om. De aceea a fost ales în fruntea organizației. Vom crea în fiecare județ filiale ale Partidului CRED, formate din oameni onești care sa facă tot ceea ce nu a făcut pâna acum clasa politică. Pentru asta vrem sa schimbăm sintagma „om politic”, care și-a pierdut sensul la noi, în ” om care face politică”. După părerea mea politicienii români au pierdut cuvântul „om”. „
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