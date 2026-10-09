Video știrea ta | Accident rutier pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia: Un șofer ar fi lovit două mașini parcate
Accident rutier pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia: Un șofer ar fi lovit două mașini parcate
Un accident rutier a avut loc vineri, 9 octombrie 2026, petrecut pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia, în jurul orei 18:10.
Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Martorii din zonă au explicat că ,,șoferul de la ultima mașina nu a fost atent și a lovit două mașini oprite la trecerea de pietoni”.
Cel mai probabil, în urma impactului, conducătorii auto implicați nu au fost răniți.
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