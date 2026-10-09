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VIDEO ȘTIREA TA | Depășire riscantă în Alba Iulia: Șofer cu tupeu, filmat de o cameră de bord cum virează brusc și trece pe linie dublă continuă în apropiere de zona Arex

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Depășire riscantă în Alba Iulia: Șofer cu tupeu, filmat de o cameră de bord cum virează brusc și trece pe linie dublă continuă în apropiere de zona Arex

Un șofer din Alba a fost surprins joi, 8 octombrie 2026, în timp ce efectua o manevră riscantă în Alba Iulia, în apropierea zonei Arex. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic și trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro.

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Din imagini se poate observa că autoturismul circulă regulamentar pe sectorul de drum din zona respectivă, până în dreptul noului supermarket Dacia. La un moment dat, șoferul schimbă brusc direcția și virează la stânga, trecând linia dublă continuă, pentru a intra într-o benzinărie.

Manevra a fost efectuată pe un sector de drum unde marcajul rutier interzice trecerea peste axul format din linie dublă continuă, ceea ce poate crea situații periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.

Imaginile primite de redacție arată momentul în care conducătorul auto trece peste marcaj și pătrunde cu autoturismul în benzinăria din zonă.

Astfel de manevre, chiar dacă sunt făcute pentru a ajunge rapid la o destinație aflată pe partea opusă a drumului, pot pune în pericol șoferii care circulă regulamentar și pot duce la producerea unor accidente.

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