VIDEO ȘTIREA TA | Depășire riscantă în Alba Iulia: Șofer cu tupeu, filmat de o cameră de bord cum virează brusc și trece pe linie dublă continuă în apropiere de zona Arex
Depășire riscantă în Alba Iulia: Șofer cu tupeu, filmat de o cameră de bord cum virează brusc și trece pe linie dublă continuă în apropiere de zona Arex
Un șofer din Alba a fost surprins joi, 8 octombrie 2026, în timp ce efectua o manevră riscantă în Alba Iulia, în apropierea zonei Arex. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unui alt participant la trafic și trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro.
Din imagini se poate observa că autoturismul circulă regulamentar pe sectorul de drum din zona respectivă, până în dreptul noului supermarket Dacia. La un moment dat, șoferul schimbă brusc direcția și virează la stânga, trecând linia dublă continuă, pentru a intra într-o benzinărie.
Manevra a fost efectuată pe un sector de drum unde marcajul rutier interzice trecerea peste axul format din linie dublă continuă, ceea ce poate crea situații periculoase pentru ceilalți participanți la trafic.
Imaginile primite de redacție arată momentul în care conducătorul auto trece peste marcaj și pătrunde cu autoturismul în benzinăria din zonă.
Astfel de manevre, chiar dacă sunt făcute pentru a ajunge rapid la o destinație aflată pe partea opusă a drumului, pot pune în pericol șoferii care circulă regulamentar și pot duce la producerea unor accidente.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
FOTO ȘTIREA TA | Calvar pentru șoferi la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Nervi întinși la maxim după 40 de minute pierdute în coloană la barieră
Calvar pentru șoferi la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Nervi întinși la maxim după 40 de minute pierdute în coloană la barieră Zeci de minute de așteptare, trenuri care trec unul după altul și coloane de mașini întinse pe zeci sau chiar sute de metri. Asta au avut de […]
Foto-Știrea Ta | „Stoc” de bidoane din plastic la izvorul de la Lunca Ampoiței: „Natura nu are nevoie de aceste gunoaie!”
„Stoc” de bidoane din plastic la izvorul de la Lunca Ampoiței: „Natura nu are nevoie de aceste gunoaie!” Izvorul din Lunca Ampoiței, de unde localnicii și trecătorii își iau apă, a ajuns să fie înconjurat de bidoane și ambalaje abandonate. Cei care le lasă în urmă sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate și să-și […]
Foto știrea ta | Gunoaie împrăștiate lângă coșurile de gunoi din zona Kaufland, Cetate: „Asta este ceea ce rămâne după tineretul albaiulian după o noapte de weekend”
Gunoaie împrăștiate lângă coșurile de gunoi din zona Kaufland, Cetate: „Asta este ceea ce rămâne după tineretul albaiulian după o noapte de weekend” Mai multe deșeuri lăsate în apropierea coșurilor de gunoi din parcarea Kaufland, din zona Cetate a municipiului Alba Iulia, au fost fotografiate de o persoană, imaginile fiind ulterior publicate într-un grup destinat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: A patra zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu, din nou la DIICOT: A patra zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de...
Vacanța de iarnă 2026-2027, cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare: Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi
Vacanța de iarnă 2026-2027, cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare: Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi...
Știrea Zilei
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere!
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594...
VIDEO | Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani
Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a...
Curier Județean
Video | Un tânăr cioban din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a avariat două autoturisme, cauzând un prejudiciu de zeci de mii de lei
Un tânăr cioban din Alba, reținut de polițiști: S-a îmbătat și a avariat două autoturisme, cauzând un prejudiciu de zeci...
UPDATE VIDEO | Accident în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de iluminat pe strada Decebal din municipiu
Accident în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de iluminat pe strada Decebal din municipiu Un accident rutier...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...