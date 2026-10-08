FOTO ȘTIREA TA | Calvar pentru șoferi la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Nervi întinși la maxim după 40 de minute pierdute în coloană la barieră
Calvar pentru șoferi la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia: Nervi întinși la maxim după 40 de minute pierdute în coloană la barieră
Zeci de minute de așteptare, trenuri care trec unul după altul și coloane de mașini întinse pe zeci sau chiar sute de metri. Asta au avut de îndurat, joi seara, șoferii care au încercat să treacă din Alba Iulia spre șoseaua de centură și comuna Ciugud.
Trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești a devenit din nou un adevărat coșmar pentru conducătorii auto. Joi seara, timpul de așteptare la barieră a ajuns la 35-40 de minute, după ce mai multe trenuri au trecut succesiv prin zonă.
Un șofer aflat în coloană a povestit cât de greu s-a circulat: „30 de min la barieră! Cu trei trenuri trecute și intervale de 10 minute între ele! Chiar mai mult acum. Am ajuns la 35-40 minute. După ce am trecut s-a lăsat a 4-a oară.”
Situația a devenit rapid frustrantă pentru șoferii care aveau de parcurs această rută. După zeci de minute petrecute în coloană, bariera s-a coborât din nou, semn că așteptarea nu se terminase pentru toți cei aflați în trafic.
Problema nu este nici pe departe nouă, timpii mari de așteptare și cozile lungi fiind o problemă semnalată în mod repetat de șoferi, atât pe direcția Alba Iulia – Ciugud, cât și în sens invers, Ciugud – Alba Iulia.
În perioadele aglomerate, coloanele se formează rapid, iar trecerea succesivă a trenurilor poate bloca circulația pentru zeci de minute.
Pentru cei care folosesc zilnic această rută, problema este cu atât mai deranjantă cu cât trecerea reprezintă una dintre legăturile importante dintre Alba Iulia, zona de centură și localitățile din comuna Ciugud.
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