Cum va arăta noul centru de cercetare al Universității din Alba Iulia: Trei niveluri, laboratoare luminoase și o clădire cu consum de energie aproape zero

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a lansat în Sitemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura simplificată de achiziție pentru proiectarea și construirea Centrului de Cercetare Multidisciplinară UAB – CMUAB. Valoarea estimată a contractului este de 4.578.694,17 lei fără TVA. Caietul de sarcini, aprobat de rectorul universității, prof. univ.dr. Daniel Breaz, pe 8 octombrie 2026, stabilește ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 27 octombrie 2026.

Un proiect finanțat prin Programul „Regiunea Centru”

Investiția face parte din proiectul cu cod SMIS 363979, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, în baza contractului de finanțare nr. 877/30.07.2026 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Beneficiarul este un parteneriat între universitate, PRO-VITAM S.R.L., STOCKRX ENGINEERING S.R.L. și CREATX TECHNOLOGY S.R.L., universitatea având rol de lider. Proiectul trebuie finalizat până la 31 octombrie 2029.

Centrul urmărește creșterea nivelului de maturitate tehnologică a rezultatelor cercetării de la TRL 3 la TRL 6 și facilitarea transferului tehnologic către piață, în domeniile sănătății, IT și digitalizării și mediului construit sustenabil. Indicatorii asumați includ o infrastructură de cercetare complet operațională, cel puțin șase prototipuri funcționale, patru tehnologii validate la TRL 6, opt publicații științifice și zece colaborări cu IMM-uri regionale.

O clădire de 530 de metri pătrați, în incinta Cetății Alba Carolina

Construcția va fi ridicată în campusul universității, cu acces din strada Gabriel Bethlen, pe un teren de 5.253 de metri pătrați aflat în zona protejată a Cetății Alba Carolina. Clădirea va avea regim de înălțime parter plus două etaje, o suprafață construită de 176,90 mp și o suprafață desfășurată de 530,70 mp, cu o înălțime maximă la atic de 9,60 metri.

Structura este prevăzută din cadre de beton armat monolit, cu fundare pe radier general de 50 cm și coloane Ø60 cm, lungi de șase metri. Caietul de sarcini cere standarde NZEB, termoizolare cu vată minerală bazaltică de 20 cm pe pereți, tâmplărie cu geam tripan și finisaje exterioare cu placaje ceramice. Instalațiile includ încălzire în pardoseală alimentată de trei pompe de căldură aer-apă, climatizare de tip mini VRF, un sistem fotovoltaic de 20 kWp, supraveghere video și detecție de incendiu cu acoperire totală.

Cum se împarte valoarea contractului

Din totalul estimat, 211.435,72 lei sunt destinați serviciilor de proiectare, inclusiv studiilor, avizelor și verificării tehnice de calitate, iar 10.000 de lei asistenței tehnice din partea proiectantului. Execuția lucrărilor are o valoare estimată de 4.357.258,45 lei, din care 3.164.749,03 lei pentru construcții și instalații, 1.189.690,00 lei pentru utilaje și echipamente care necesită montaj și 2.819,42 lei pentru organizarea de șantier.

Cheltuielile diverse și neprevăzute, de 63.294,98 lei, sunt evidențiate separat în devizul general și nu sunt incluse în valoarea contractului. Documentul precizează că nu reprezintă o rezervă aflată automat la dispoziția constructorului, iar orice modificare a contractului se poate face doar în condițiile art. 221 din Legea 98/2016.

Termene: 2 luni pentru proiect, 18 pentru lucrări

Contractul acoperă proiectarea, execuția și asistența tehnică. Prima etapă, de două luni de la ordinul de începere, cuprinde Planul Urbanistic de Detaliu cerut prin certificatul de urbanism, documentația pentru avize, proiectul pentru autorizația de construire (DTAC), proiectul tehnic de execuție, verificarea tehnică de calitate și obținerea autorizației de construire. Urmează 18 luni de execuție și o lună pentru recepție și pregătirea documentației necesare autorizației de securitate la incendiu. Raportul de descărcare arheologică rămâne în sarcina beneficiarului.

Garanția lucrărilor trebuie să fie de cel puțin 36 de luni, iar ofertele cu o garanție mai mică vor fi respinse ca neconforme. Recepția finală se face după expirarea perioadei de garanție.

Punctajul: prețul și echipa cântăresc fiecare 40%

Contractul va fi atribuit pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț. Prețul ofertei are o pondere de 40%, personalul implicat tot 40%, iar perioada de garanție 20%. Pentru personal se acordă până la 10 puncte fiecare arhitectului, inginerului proiectant de construcții civile, inginerului proiectant de instalații și responsabilului tehnic cu execuția, în funcție de numărul de proiecte relevante la care au participat: cinci puncte pentru două-trei proiecte, șapte pentru patru-cinci și zece pentru șase sau mai multe. Experiența minimă, de un proiect, este cerință de conformitate și nu se punctează.

Pentru garanție, punctajul crește proporțional cu fiecare lună suplimentară față de cele 36 obligatorii, până la un maxim de 24 de luni în plus, adică 60 de luni în total.

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