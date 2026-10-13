16-19 octombrie 2026 | Bazinul Olimpic din Alba Iulia se închide temporar pentru agrement și inițiere în înot: Va găzdui un turneu de calificare la polo U16

Bazinul Olimpic din Alba Iulia se închide temporar pentru agrement și inițiere în înot: Va găzdui un turneu de calificare la polo U16

Bazinul Olimpic din Alba Iulia va fi închis temporar pentru activitățile de agrement și inițiere în înot, în perioada 16–19 octombrie 2026, pentru desfășurarea Turneului de calificare la polo pentru juniori U16.

Potrivit informării de pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia, măsura intră în vigoare vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 14:00, și va fi valabilă până luni, 19 octombrie 2026, la ora 17:00.

În acest interval, persoanele care frecventează bazinul pentru înot recreativ sau pentru cursurile de inițiere vor trebui să își adapteze programul, întrucât aceste activități nu se vor desfășura.

Acces gratuit la competiția de polo

Închiderea temporară a activităților destinate publicului larg este determinată de organizarea Turneului de calificare la polo pentru juniori U16, competiție care se va desfășura la Bazinul Olimpic din Alba Iulia.

Cei interesați să urmărească meciurile vor putea asista la întreceri gratuit, intrarea fiind liberă.

Reluarea activităților de agrement și inițiere în înot este prevăzută după încheierea intervalului anunțat, respectiv luni, 19 octombrie 2026, de la ora 17:00.

Utilizatorii bazei sportive sunt sfătuiți să țină cont de acest program special atunci când își planifică vizitele la Bazinul Olimpic.

foto: arhivă

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