Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Avem cel mai mare deficit de cont curent raportat la PIB de pe planeta Pământ și cea mai mare inflație din Europa”

Economistul Radu Georgescu avertizează că Europa traversează o perioadă de tensiuni economice, politice și sociale, care ar putea avea efecte importante și asupra României.

Într-o analiză publicată luni, 12 octombrie 2026, pe o rețea de socializare, acesta susține că schimbările politice din marile economii europene, precum Franța și Germania, ar putea pune sub semnul întrebării actualul model al Uniunii Europene și ar putea afecta inclusiv fondurile europene de care România a beneficiat

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Europa fierbe economic, politic și social. În curând vei vedea lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată. În Franța, candidatul de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, aflat pe locul 2 în sondaje, cere ca Franța să nu-și mai plătească datoriile către bănci.

Woow!

Foarte tare, nu? Candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, aflată pe locul 1 în sondaje, cere ca Franța să-și reducă cu 80% contribuția la fondurile UE. Woow! Foarte tare, nu?

Bonus

în Germania, AfD, partidul aflat pe locul 1 în sondaje, cere ca Germania să părăsească UE și să se întoarcă la marcă.

Woow!

Foarte tare, nu? Ca de obicei, România este în pom, iar pomul este în aer. România a trăit 15 ani din fondurile europene, iar acestea vor dispărea.

Bonus:

Economia României se sprijină pe două mari minciuni, cursul leului și dobânzile în lei.

Avem cel mai mare deficit de cont curent raportat la PIB de pe planeta Pamant și cea mai mare inflație din Europa. Cu toate acestea, cursul si dobânzile în lei sunt ținute artificial de BNR Dobânzile plătite în dolari și în euro au ajuns să fie egale cu cele în lei. Aceste anomalii economice vor exploda.

Nu mă interesează deloc politica.

Cred însă că vor apărea partide care vor spune că România nu își va mai plăti datoriile către bănci . Nu exclud ca ele să câștige alegerile.

Concluzii

Raportat la istoria civilizației umane, se pare că ideea de Uniune Europeană a fost o utopie. Nu pot conviețui ca frații națiuni care s-au bătut zeci de secole. Uniunea Europeană a fost ca în desenele cu Tom și Jerry. Cât timp sunt sătui, Tom și Jerry fac contracte de parteneriat. Dar când văd o friptură și le este foame, rup contractele de parteneriat și se iau la bătaie. Să fie economie!

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