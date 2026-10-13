13 octombrie – Ziua Informării Preventive: „Ghinionul poate fi prevenit! Fiți prevăzători!”
13 octombrie – Ziua Informării Preventive: „Ghinionul poate fi prevenit! Fiți prevăzători!”
Marți, 13 octombrie 2026, este marcată Ziua Informării Preventive, campanie derulată la nivel național de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), cu scopul de a crește gradul de conștientizare a populației asupra riscurilor și a măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență. Inițiativa, desfășurată sub mesajul „Preveniți ghinionul!”, urmărește să transforme superstiția asociată zilei de marți, 13, într-un prilej de informare și responsabilizare.
Totodată, data de 13 octombrie marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, care în acest an se desfășoară sub sloganul „Reziliența începe acasă”.
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