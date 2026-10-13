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13 octombrie – Ziua Informării Preventive: „Ghinionul poate fi prevenit! Fiți prevăzători!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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13 octombrie – Ziua Informării Preventive: „Ghinionul poate fi prevenit! Fiți prevăzători!”

Marți, 13 octombrie 2026, este marcată Ziua Informării Preventive, campanie derulată la nivel național de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), cu scopul de a crește gradul de conștientizare a populației asupra riscurilor și a măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență. Inițiativa, desfășurată sub mesajul „Preveniți ghinionul!”, urmărește să transforme superstiția asociată zilei de marți, 13, într-un prilej de informare și responsabilizare.

Petrecerea Divorțaților

Totodată, data de 13 octombrie marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, care în acest an se desfășoară sub sloganul „Reziliența începe acasă”.

„Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători!
Dacă pentru unele persone, o zi de 13 poate aduce ghinion, mai ales dacă se suprapune cu o zi de marţi, pentru pompierii albaiulieni această coincidenţă reprezintă doar un prilej în plus de a trage un semnal de alarmă asupra importanţei respectării măsurilor de prevenire.
O situaţie de urgenţă se poate produce în orice zi, indiferent de data sau ziua din calendar, dar la fel, în orice zi, prin respectarea măsurilor specifice ne putem proteja pe noi şi pe cei dragi nouă”, se arată într-o comunicare publică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Unirea” al Județului Alba.

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