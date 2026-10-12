A înjunghiat un om, apoi a fugit cu avionul: 4 ani de închisoare pentru făptaș, iar cei care l-au ajutat au fost și ei condamnați. Decizie la Tribunalul Alba

Tribunalul Alba a pronunțat sentința în dosarul unui atac din ianuarie 2025. Autorul a primit 4 ani cu executare, doi inculpați au fost condamnați pentru favorizarea făptuitorului, iar un al patrulea pentru mărturie mincinoasă. Unul dintre inculpați a fost achitat de acuzația de complicitate la tentativă de omor.

În 24 ianuarie 2025, un bărbat a fost lovit cu un cuțit de cel puțin două ori. Leziunile au fost în zona antebrațului stâng și a flancului stâng și drept. Una dintre ele i-a perforat ficatul și, potrivit raportului medico-legal, i-a pus viața în primejdie. Victima a fost operată și a avut nevoie de 35-40 de zile de îngrijiri medicale.

Pe 28 februarie 2025, autorul atacului, căutat la acel moment ca suspect și cu mandat de aducere emis din 5 februarie, a fost condus cu mașina la aeroport și a plecat cu un zbor spre Marea Britanie. Pentru 26 februarie fusese emisă o citație prin care era chemat să fie audiat ca suspect de tentativă de omor.

Din interceptările telefonice reiese că unul dintre inculpați i-a dat celui care conducea mașina indicații cu privire la locul în care să se prezinte în aeroport, modul de înregistrare a biletului și poarta de îmbarcare.

Pe 5 martie 2025, cu ocazia executării mandatului de aducere, șoferul, întrebat de polițiști în calitate de vecin, a spus că, după cunoștințele lui, bărbatul nu se afla în afara țării. Pe 11 martie 2025 a susținut același lucru în fața procurorului, deși el însuși îl condusese la aeroport. Pe 17 martie 2025, celălalt inculpat a declarat în fața procurorului că autorul s-ar fi „însurat” în altă localitate.

Apărarea a susținut că plecarea ar fi avut ca scop procurarea banilor pentru onorariul unui avocat. Instanța a considerat că, în acest caz, inculpații nu ar fi ascuns organelor de poliție faptul că bărbatul părăsise țara. Instanța a mai arătat că legea nu condiționează infracțiunea de favorizare a făptuitorului de un cadru oficial de audiere: este suficient să se ofere informații false despre locul în care se află o persoană căutată, cu scopul de a îngreuna tragerea ei la răspundere.

Al patrulea inculpat, audiat ca martor pe 5 martie 2025, a declarat că agresiunea ar fi avut loc în curtea familiei sale. Potrivit declarației, autorul ar fi luat un cuțit din trusa de scule a fratelui său și ar fi lovit victima pentru a scăpa de o agresiune.

Instanța a reținut că probele arată că faptele s-au petrecut pe stradă. A observat că, dacă victima ar fi fost înjunghiată în curte, nu ar fi avut capacitatea să alerge după agresor, iar întrebarea „care mi-ați dat-o?” a fost adresată pe stradă. De asemenea, o martoră a declarat că a rămas după poartă și a observat că victima sângera abundent abia ulterior.

Instanța a reținut și că între mai mulți inculpați a existat o înțelegere privind conținutul declarațiilor. Din acest motiv nu a aplicat minimul special redus, ci o pedeapsă de un an. Ținând cont de vârsta inculpatului (23 de ani), de lipsa antecedentelor și de faptul că a recunoscut fapta, aplicarea pedepsei a fost amânată.

Inculpatul cu toporul a fost achitat de acuzația de complicitate la tentativă de omor. Parchetul a susținut că acesta a distras atenția victimei intrând în spațiul ei intim cu toporul în mână.

Instanța a reținut, inclusiv pe baza declarației victimei, că inculpatul avea toporul asupra sa. Totuși, probele nu au permis stabilirea unei înțelegeri prealabile sau concomitente cu autorul, iar simpla prezență în apropierea victimei nu este suficientă pentru reținerea complicității. Imaginile video, inclusiv în varianta îmbunătățită, nu au permis stabilirea, dincolo de orice îndoială rezonabilă, a modului în care s-a derulat evenimentul și a poziției fiecărei persoane. Toporul va fi restituit.

Doi dintre inculpați, cei condamnați pentru favorizarea făptuitorului, comiseseră faptele în termenul de supraveghere al unor condamnări anterioare cu suspendare, pronunțate în 2024. Instanța a revocat suspendările și a adăugat pedepsele anterioare la cele aplicate acum. Controlul judiciar a fost menținut pentru ambii, instanța invocând predispoziția lor spre comiterea de noi infracțiuni.

Autorul atacului a fost obligat să plătească 4.000 de euro daune morale către victimă, care solicitase 100.000 de euro (instanța a apreciat că suma cerută este vădit disproporționată față de consecințele produse), respectiv 14.908,34 lei, plus dobânda legală de la 1 februarie 2025, către spitalul care a tratat victima.Fiecare dintre cei patru inculpați va plăti și 1.200 de lei cheltuieli judiciare.

Autorul a fost preluat din Marea Britanie pe 25 noiembrie 2025 și arestat preventiv. Din aprilie 2026 se află în arest la domiciliu, măsură menținută prin sentință pentru a preveni riscul sustragerii de la executarea pedepsei. Perioada petrecută în arest va fi dedusă din pedeapsă.

Autorul și inculpatul audiat ca martor au recunoscut faptele și au fost judecați în procedura simplificată, cu reducerea limitelor de pedeapsă. Ceilalți doi inculpați nu au recunoscut acuzațiile și au fost judecați în procedura de drept comun.

Sentința Tribunalului Alba a fost pronunțată pe 9 octombrie 2026, după mai multe amânări, și nu este definitivă. Poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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