Concert aniversar AZUR 50 de ani, la Alba Iulia, ultimele bilete disponibile online | Nelu Vlad și formația sa revin, pe 18 octombrie, în Orașul Unirii
Concert aniversar AZUR 50 de ani, la Alba Iulia, ultimele bilete disponibile, online | Nelu Vlad și formația sa revin, duminică, 18 octombrie, în Orașul Unirii
Au mai rămas doar cinci zile până la concertul aniversar susținut de Nelu Vlad și Formația AZUR la Alba Iulia. Duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 19:30, artiștii vor urca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, într-un spectacol dedicat celor 50 de ani de carieră.
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Ultimele bilete disponibile online pot fi achiziționate de pe platformele de specialitate, unele categorii de locuri fiind deja aproape de epuizare.
Concertul face parte din turneul național aniversar „AZUR 50”, prin care Nelu Vlad și formația sa sărbătoresc o jumătate de secol de muzică alături de publicul din România. Alba Iulia este unul dintre puținele orașe din Transilvania incluse în turneu, alături de Hunedoara, unde artiștii vor concerta cu o seară înainte, pe 17 octombrie. Pentru iubitorii muzicii de petrecere din Alba Iulia, întâlnirea cu Formația AZUR nu este o premieră. Artiștii au mai concertat în Orașul Unirii în anul 2021, în Șanțurile Cetății, unde au oferit publicului o seară plină de muzică și voie bună, într-o atmosferă de neuitat pentru cei prezenți.
La cinci ani de la acel concert, Nelu Vlad și Formația AZUR revin în fața publicului albaiulian, de această dată într-un spectacol aniversar care marchează 50 de ani de activitate muzicală.
Formația AZUR a cunoscut succesul în anii ’80, când muzica lăutărească reinterpretată într-o manieră pop a adus-o în atenția publicului din întreaga țară. Începând cu anul 1985, piesele formației au devenit tot mai populare, fiind ascultate la petreceri și evenimente și reinterpretate ulterior de numeroși artiști români.
Printre melodiile care au consacrat formația se numără „În stație la Lizeanu”, „Se mărită Mona”, „Cenușăreasa”, „Mai întoarce, Doamne, roata”, „S-a rupt lanțul de iubire” și „La o masă mai retrasă”. Din repertoriul actual face parte și piesa „Suflet de vagabont”.
Spectacolul de duminică va fi un prilej pentru fanii formației să asculte din nou live melodiile care au făcut istorie și care continuă să fie îndrăgite de mai multe generații.
Ultimele bilete online pentru concertul AZUR de la Alba Iulia
Concertul aniversar va avea loc duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 19:30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, situată pe strada Mihai Viteazul nr. 31. Accesul publicului va fi permis începând cu ora 19:00. Biletele pot fi achiziționate online prin platformele iaBilet, TicketStore și BiletLaTeatru, în limita locurilor disponibile. Pe iaBilet, evenimentul este semnalat cu mențiunea că unele categorii de bilete sunt în curs de epuizare, prețurile afișate pornind de la aproximativ 74 de lei.
Turneul „AZUR 50” marchează cinci decenii de activitate pentru una dintre cele mai cunoscute formații de muzică de petrecere din România, iar concertul de la Alba Iulia le oferă fanilor ocazia unei noi întâlniri cu Nelu Vlad și melodiile care au traversat generațiile.
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