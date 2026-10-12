Politică Administrație

Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”

A început reabilitarea ultimelor străzi de pământ din centrul Aiudului, a anunțat, luni, 12 octombrie 2026, primarul Dragoș Crișan. 

Petrecerea Divorțaților

Potrivit edilului, Strada Strâmtă și Strada Muzicanților vor beneficia de o transformare importantă, iar odată cu regularizarea cursului Aiudelului, zona va deveni un spațiu dedicat plimbărilor și promenadelor.

Investiția este realizată din fonduri de la bugetul local.

„Cunoaștem problemele fiecărei străzi încă neasfaltate din municipiu și din localitățile componente și aparținătoare și lucrăm pentru a identifica soluții concrete pentru fiecare dintre ele.

Nu este un secret că instabilitatea politică de la nivel central și măsurile de austeritate ale Guvernului au pus presiune asupra investițiilor publice, în special asupra celor de infrastructură. În acest context, continuăm să prioritizăm lucrările pe care le putem susține din resursele bugetului local”, a transmis primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

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