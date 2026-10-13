Curier Județean

Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Ce slujbe se vor săvârși la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Ioana Oprean

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Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva 2026: Ce slujbe se vor săvârși la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva va fi marcat miercuri, 14 octombrie 2026, și la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia.

Petrecerea Divorțaților

Programul slujbelor care se vor oficia este următorul:

*ora 8.30-10.00 – Utrenia

*ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (Predică Protos. Damaschin)

*ora 18.00-19.35 – Vecernia mare şi Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

Praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorit anual la 14 octombrie, reunește la Iași mii de credincioși din întreaga țară și din străinătate, veniți să se închine la moaștele Ocrotitoarei Moldovei.

În 2026, manifestările religioase se desfășoară în perioada 8–15 octombrie, la Catedrala Mitropolitană și în spațiile din apropiere. Un element aparte al ediției din acest an îl reprezintă aducerea spre închinare a moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, alături de cele ale Sfintei Parascheva.

Programul cuprinde Sfinte Liturghii, slujbe de priveghere, rugăciuni și procesiunea „Calea Sfinților”, unul dintre momentele centrale ale sărbătorii.

Pelerinajul reprezintă o tradiție spirituală de amploare, în cadrul căreia credincioșii se roagă pentru sănătate, pace și ocrotirea familiilor.

foto: arhivă

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