VIDEO | Șoferii și controlorii STP Alba, disperați că nu și-au primit salariul de două luni, s-au dus peste Primărie: ,,Nu mai putem continua așa. Luni parcăm autobuzele”

Șoferii și controlorii STP Alba, disperați că nu și-au primit salariul de două luni, s-au dus peste Primărie: ,,Nu mai putem continua așa. Luni parcăm autobuzele”
Criza transportului public din Alba Iulia continuă. Războiul dintre Primăria municipiului și STP a început în urmă cu aproximativ o lună, când operatorul a anunțat că sistează circulația autobuzelor în Alba Iulia.
Timp de trei zile, în perioada 3-6 octombrie 2025, autobuzele STP nu au circulat între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00. În urma discuțiilor avute cu Președintele Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, primarul comunei Sântimbru, Popa Ioan Iancu, care a promis că se va rezolva cât mai urgent situația nedorită care a perturbat activitatea STP SA Alba Iulia și datoriile către societate vor fi achitate, s-a revenit la programul normal de circulație.
Cu toate acestea, la sfârșitul lunii octombrie, Primăria Muncipiului Alba Iulia a redus din nou programul de circulație al autobuzelor, în timpul săptămânii cursele fiind la 30 de minute, iar în weekend la o oră.
Mai mult, șoferii și controlorii Societății de Transport Public Alba Iulia spun că de două luni nu și-au mai încasat salariile, iar joi, 6 noiembrie 2025, aceștia au mers peste Primărie pentru a cere lămuriri în privința banilor.
Mai mulți angajați ai Societății de Transport Public Alba Iulia s-au deplasat astăzi la Primăria municipiului pentru a discuta cu personalul instituției despre problema baniilor care nu ajung în conturile lor de două luni, susțin aceștia.
Angajații STP Alba susțin că nu și-au mai primit lefurile de două luni și consideră că în aceste condiții nu se poate continua și cer un punct de vedere concret din partea Primăriei.
,,Suntem conducătorii STP Alba Iulia. Am venit la Primărie să aflăm adevărul despre banii pe care Primăria susține că i-a plătit la firmă. Firma nu a încasat banii, din cele spus. Noi am venit să aflăm adevărul și un punct de vedere. Noi avem restanță de două luni de zile. Nu mai avem bani, nu mai putem continua în ritmul acesta. Suntem pașnici, am venit să discutăm frumos, așteptăm un răspuns concret”, a declarat pentru ziarulunirea.ro unul dintre angajații STP prezenți la Primărie.
Alt bărbat povestește că șoferii lucrează sub un stres constant, deoarece autobuzele sunt arhipline. Mai mult decât atât, au ajuns în situația în care nu își mai permit să își plătească facturile la utilități, dar și diverse rate, din cauza neplății salariilor.
Cu toate că au așteptat zeci de minute pe holurile instituției, șoferii nu au primit din partea Primăriei un răspuns concret cu privire la situația neplăcută în care se află. Oamenii i-au căutat pe aleșii locali în birou, unde l-au întâlnit pe viceprimarul Marius Filimon, care a coborât între șoferi, a discutat cu ei și le-a promis că îi așteaptă la discuții la începutul săptămânii viitoare.
Ce se va întâmpla însă cu circulația autobuzelor din Alba Iulia când șoferii au fost chemați la Primărie, ne-au spus tot aceștia: ,,Ne-au chemat luni la Primărie, autobuzele vor fi parcate și noi venim să vedem dacă ne dău banii. Chiar nu e nimeni? Așteptăm până vine cineva să vorbească cu noi, dacă nu stăm până deseară când închide Primăria”, au spus conducătorii auto.
După două ore de așteptări, oamenii s-au văzut nevoiți să plece ,,cu coada între picioare”: ,,Suntem foarte dezamăgiți, am stat aproape două ore în Primărie așteptând ca cineva din conducerea instituției să vină să vorbească cu noi. Ni s-a transmis ba că nu este domnul primar, ba că este pe o stradă din Ampoi 3, l-am surprins ieșind din Primărie pe jos, și-a lăsat mașina personală la Primărie și a plecat pe jos, adică evitându-ne pe noi.
Nu ne poate da nimeni nici un răspuns, ne-au chemat luni la ora 12.00 la Primărie ceea ce este foarte greu pentru noi. Noi suntem conducătorii autobuzelor din acest oraș. Ca să venim luni la ora 12.00 să vorbim cu un reprezentant, care cu siguranță ne va duce cu zăhărelul ca și până acum, este foarte greu, pentru că asta ar însemna oprirea transportului public în oraș. Nu știm ce decizie o să luăm, pentru că fiecare șofer are problemele lui acasă, rămâne de văzut, o să discutăm între noi și vom vedea ce hotărâm”
Astfel, cel puțin pentru moment, angajații Societății de Transport Public Alba rămân în continuare nedumeriți cu privire la plata salariilor.
