ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Sălciua organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/ zi, a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I, Compartiment Gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălciua.

Condiții specifice:

– studii medii/gimnaziale;

– Perfecționări (specializări): candidatii la concurs trebuie să dețină certificat de calificare profesională sau diplomă de absolvire care atestă pregătirea domeniul operator utilaje;

– posedă permis de conducere categoria B;

– Vechime în profesie necesare ocupării postului: minim 5 ani;

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarele de concurs se depun în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 05.06.2026 — 18.06.2026 inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Sălciua din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, jud. Alba, birou secretar general, conform următorului program: luni-vineri între orele 8.00 – 16.00, la secretarul general al Comunei Sălciua, tel. 0258788740.

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

– selecția dosarelor de înscriere: 19.06.2026;

– rezultatele selecției dosarelor se afișează: în data de 22.06.2026,

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 23.06.2026. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor selecției și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început.

– termenul de verificare al contestațiilor și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire selecția dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 24.06.2026, cu afișare imediată;

– proba scrisă, se va desfășura în data de 26.06.2026, ora 10:00;

– notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: 26.06.2026, ora 15.00.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind proba scrisă, respectiv cel târziu până în data de 29.06.2026. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind proba scrisă, cu afișare imediată, cel mai târziu 30.06.2026.

– interviul, se va desfășura în condițiile prevăzute la art. 41 alin. 5 și 6 din H.G.nr. 1336/2022.

– Data și ora susținerii se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind interviul. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind interviul, cu afișare imediată;

–afișare rezultat final al concursului, cel târziu 06.07.2026.

Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contestațiilor se afișează la sediul Primăriei Comunei Sălciua, precum și pe pagina de internet a acesteia: https://comunasalciua.ro.

Informații suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primăriei Comunei Sălciua, din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, jud. Alba, la secretarul general al Comunei Sălciua, tel. 258788740 sau pe pagina de internet: https://comunasalciua.ro.

*Primăria Blaj, prin Direcția de Asistență Socială, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Îngrijitor.

• Nivel studii: M/G (studii medii sau generale)

• Durata contractului: perioadă nedeterminată

• Norma de lucru: normă întreagă

• Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

• Locul desfășurării activității: Centrul de Zi de Asistență și Recuperare, cu Echipa Mobilă de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din municipiul Blaj, Compartimentul Servicii Sociale, Direcția de Asistență Socială.

Concursul va avea loc la sediul Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Blaj din Piața 1848 nr. 16.

Condiții specifice

• Studii medii sau generale (M/G), dovedite prin adeverință sau act de absolvire.

• Îndeplinirea cerințelor prevăzute în fișa postului.

Nu este menționată o condiție de vechime minimă în muncă.

Calendarul concursului

Depunerea dosarelor

• Perioada de înscriere: până la 19 iunie 2026 (inclusiv).

• Dosarele se depun la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Blaj.

Proba scrisă

• Data: 29 iunie 2026

• Ora: 09:00

Afișarea rezultatelor probei scrise

• 29 iunie 2026, ora 15:00

Contestații proba scrisă

• Depunere: 30 iunie 2026, ora 15:00

• Soluționare și afișare rezultate: 30 iunie 2026, ora 15:30

Interviul

• Data: 2 iulie 2026

• Ora: 10:00

Afișarea rezultatelor interviului

• 2 iulie 2026, ora 12:00

Contestații interviu

• Depunere: 2 iulie 2026, ora 12:00

• Soluționare și afișare rezultate: 2 iulie 2026, ora 14:00

Validarea rezultatelor finale

• 2 iulie 2026, ora 15:00

Informații suplimentare

• Data publicării anunțului: 5 iunie 2026.

• Persoană de contact: Sărătean Maria-Manuela.

• Telefon: 0766 396 539.

• Fax: 0258 710 014.

• E-mail: [email protected].

*Spitalul Municipal Sebeș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de economist pe perioadă nedeterminată

Locul desfășurării concursului: sediul spitalului din Sebeș, Str. Șurianu nr. 41, jud. Alba

Condiții specifice pentru postul de economist

Studii

• Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în domeniul științelor economice.

• Este obligatorie prezentarea diplomei de Bacalaureat.

Experiență

• Minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor economice.

Competențe

• Operare PC:

o Microsoft Word;

o Microsoft Excel;

o navigare internet.

• Cunoștințe solide privind legislația financiar-contabilă și specifică sistemului sanitar public.

Calendarul concursului:

• Depunerea dosarelor: 18.06.2026, ora 13:00

• Selecția dosarelor: 19.06.2026

• Afișarea rezultatelor selecției: 19.06.2026, ora 12:00

• Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 22.06.2026, ora 12:00

• Afișarea rezultatelor contestațiilor: 22.06.2026, ora 14:00

• Proba scrisă: 25.06.2026, ora 09:00

• Afișarea rezultatelor probei scrise: 26.06.2026, ora 12:00

• Depunerea contestațiilor privind proba scrisă: 29.06.2026, ora 12:00

• Afișarea rezultatelor contestațiilor: 29.06.2026, ora 14:00

• Interviul: 30.06.2026, ora 09:00

• Afișarea rezultatelor interviului: 30.06.2026, ora 13:00

• Afișarea rezultatelor finale: 01.07.2026, ora 13:00.

Informații suplimentare: SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, Sebeș, str. Șurianu, nr. 41, jud. Alba. Telefon: 0258.731712. E-mail: [email protected]

* Spitalul Municipal Sebeș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist pneumologie în cadrul Dispensarului T.B.C., cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Postul este unul de execuție, cu normă redusă specifică activității medicale de specialitate, respectiv 6 ore pe zi (30 de ore pe săptămână). Angajarea se face pe durată nedeterminată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 166/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice

Pentru înscriere este necesară:

• diplomă de licență în medicină;

• certificat de medic specialist în specialitatea pneumologie.

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun la Secretariatul spitalului în perioada 4 iunie 2026 – 18 iunie 2026, între orele 10:00 și 13:00.

Termenul-limită de depunere este 18 iunie 2026, ora 13:00. După această dată și oră nu mai sunt acceptate înscrieri.

Desfășurarea concursului

Concursul cuprinde trei etape principale:

1. Selecția dosarelor și evaluarea activității profesionale și științifice (proba A și proba D).

2. Proba scrisă (proba B).

3. Proba clinică/practică (proba C).

La fiecare etapă se pot prezenta doar candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Pentru promovarea probelor scrisă și practică este necesară obținerea a minimum 50 de puncte la fiecare dintre

acestea. La final, sunt declarați admiși candidații care obțin o medie de cel puțin 50 de puncte, clasamentul fiind stabilit în ordinea descrescătoare a punctajului final.

Calendarul concursului

• 4–18 iunie 2026 – depunerea dosarelor;

• 22 iunie 2026 – selecția dosarelor și evaluarea activității profesionale și științifice;

• 23 iunie 2026 – termen pentru contestații la selecția dosarelor;

• 24 iunie 2026 – afișarea rezultatelor contestațiilor;

• 29 iunie 2026, ora 09:00 – proba scrisă;

• 30 iunie 2026 – afișarea rezultatelor probei scrise;

• 1 iulie 2026 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;

• 2 iulie 2026 – soluționarea și afișarea contestațiilor;

• 3 iulie 2026, ora 09:00 – proba clinică/practică;

• 6 iulie 2026 – afișarea rezultatelor probei practice;

• 6 iulie 2026, ora 14:00 – afișarea rezultatelor finale.

Pentru informații suplimentare, candidații se pot adresa Secretariatului Spitalul Municipal Sebeș la telefon 0258 731 712 (interior 0) sau prin e-mail la adresa spitalului.

*Primăria Daia Română, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Lucrător pentru tineret (COR 341205), în cadrul Echipei Comunitare Integrate (ECI), pentru implementarea proiectului „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”, finanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Postul este unul de execuție, cu timp parțial de lucru, respectiv 2 ore pe zi și 10 ore pe săptămână, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Concursul se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Daia Română, strada Principală nr. 326. Proba scrisă este programată pentru data de 25 iunie 2026, ora 10:00, iar interviul va avea loc în data de 30 iunie 2026, ora 10:00.

Condiții specifice

În ceea ce privește condițiile specifice, este necesară absolvirea unor studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domenii socio-umane sau alte domenii relevante pentru activitatea cu persoane vulnerabile. Formarea academică trebuie să demonstreze capacitatea de analiză a fenomenelor sociale, culturale și educaționale. Constituie avantaj experiența în lucrul cu persoane vulnerabile, activitățile sociale, culturale sau educaționale, precum și participarea la cursuri și programe de formare în educație nonformală, dezvoltare comunitară, management de proiect sau patrimoniu cultural.

Candidații trebuie să demonstreze bune abilități de comunicare și relaționare, capacitate de lucru cu grupuri diverse, competențe organizatorice și de planificare, gândire analitică, empatie, responsabilitate, cunoștințe privind problematica tineretului și incluziunea socială, familiaritate cu metodele educației nonformale și competențe de utilizare a tehnologiei informației.

Activitatea lucrătorului pentru tineret va viza dezvoltarea și implementarea programelor de educație nonformală pentru persoane vulnerabile, organizarea de activități culturale, recreative și educative, consilierea individuală și de grup, sprijinirea accesului la servicii sociale și educaționale, promovarea implicării în comunitate și participarea la inițiative civice. De asemenea, titularul postului va dezvolta parteneriate cu instituții și organizații locale, va participa la activități de formare profesională, va evalua impactul programelor desfășurate și va întocmi documentația și rapoartele necesare.

În cadrul proiectului, lucrătorul pentru tineret va avea atribuții suplimentare precum identificarea și colectarea informațiilor despre persoanele vulnerabile, organizarea de evenimente dedicate acestora, facilitarea proceselor de învățare nonformală și informală, intermedierea relației cu organizațiile neguvernamentale și instituțiile publice, furnizarea de informații și consiliere generală, precum și stimularea cooperării în comunitate.

Dosarele se depun în perioada 4–17 iunie 2026, între orele 09:00–15:00, la sediul Primăriei Daia Română. Selecția dosarelor va avea loc în data de 18 iunie 2026, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi. Eventualele contestații se pot depune până în 19 iunie 2026, urmând să fie soluționate până în 22 iunie 2026.

După desfășurarea probei scrise din 25 iunie 2026 și soluționarea eventualelor contestații, candidații declarați admiși vor participa la interviul programat pentru 30 iunie 2026. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în data de 30 iunie 2026, ora 15:00.

Bibliografia și informațiile complete privind concursul sunt disponibile pe site-ul oficial al primăriei, la secțiunea concursuri, precum și la sediul instituției. Relații suplimentare pot fi obținute telefonic la numărul 0258 763 101.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Salubritate. Posturile sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de lucru, respectiv 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

Concursul și depunerea dosarelor se desfășoară la sediul instituției din municipiul Sebeș, strada Viilor nr. 28, județul Alba, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar.

Perioada de depunere a dosarelor este cuprinsă între 3 iunie 2026 și 16 iunie 2026. După verificarea dosarelor și soluționarea eventualelor contestații, candidații admiși vor participa la proba practică și ulterior la interviu.

Calendarul principal al concursului:

• 3 iunie 2026 – publicarea anunțului și începutul depunerii dosarelor;

• 16 iunie 2026 – termenul-limită pentru depunerea dosarelor;

• 17 iunie 2026 – selecția dosarelor;

• 24 iunie 2026, ora 10:00 – proba practică;

• 29 iunie 2026, ora 10:00 – interviul;

• 2 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Condiția specifică de studii pentru ocuparea postului de muncitor necalificat este absolvirea studiilor generale sau a studiilor medii. Nu este menționată o cerință privind vechimea în muncă sau calificarea profesională.

Fișa postului și informațiile detaliate privind atribuțiile pot fi consultate la sediul instituției, de luni până vineri, între orele 07:00 și 15:00.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0258 730 148, la adresa de e-mail [email protected] sau pe site-ul oficial al instituției, persoana de contact fiind Mirela Bărbuleț, inspector de specialitate în cadrul compartimentului Resurse Umane.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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