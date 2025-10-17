Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului
În ședința extraordinară de joi, 23 octombrie 2025, consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat proiectul de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2025.
Aprobarea proiectului pentru suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către operatorul de transport public Societatea de Transport Public SA Alba Iulia are ca scop acoperirea diferenţei dintre costurile eligibile suportate și înregistrate de operatorul de transport în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiilor de serviciu public, precum și a cotei de profit de 5%, pe anul 2025, cu suma de 5.825.000 lei.
Citește și: Primăria Alba Iulia caută soluții după ce STP a suspendat mersul autobuzelor! Printre variante: ,,Să internalizăm transportul public”
Urmare a derulării contractului de delegare și a analizei situației compensațiilor achitate respectiv solicitate de operatorul de transport, cuantumul suplimentar estimat al compensației acordată operatorului de transport, față de cuantumul deja aprobat prin HCL 138/2025 pentru funcționarea serviciului de transport, este de 5.825.000 lei.
În funcție de costurile eligibile suportate și înregistrate de operatorul de transport în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiilor de serviciu public, precum și a cotei de profit de 5%, cuantumul compensației estimate aprobat va putea fi suplimentat, prin hotărâre a Consiliului Local, pentru acoperirea necesarului aferent anului 2025.
Citește și: Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă”
Potrivit documentației, conform contractului de delegare, decontarea compensației pentru acoperirea diferenței dintre costurile eligibile înregistrate de operatorul de transport și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului, precum și a cotei de profit de 5 % va fi plătită Operatorului, în baza Raportului final lunar de constatare / Raportului estimat lunar de constatare și a facturii emise de Operator.
Reamintim că circulația autobuzelor STP a fost sistată vineri, 3 octombrie 2025, între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00. Potrivit comunicatului STP de la începutul lunii în curs, aceste sincope în desfășurarea activității se datorează ,,neplății/refuzului la plată de către Municipiul Alba Iulia a sumei totale de 5.000.000 lei reprezentând servicii prestate și neachitate/refuzate la plată aferente lunii decembrie 2024 și pentru lunile iunie, iulie și septembrie 2025.
Citește și: STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local
De asemenea, în același document se mai precizează că pentru ultimele 4 luni din anul 2025 (septembrie – decembrie) sumele prevăzute în bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru transportul public sunt 0 (zero).
