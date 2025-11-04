Primăria Alba Iulia despre transportul public din municipiu: Adevărul despre banii orașului și manipulările STP. Cheltuieli nejustificate și lipsă de transparență din partea companiei, printre acuzații

Primăria Alba Iulia: „Transportul public – adevărul despre banii orașului și manipulările STP”. Cheltuieli nejustificate și lipsă de transparență din partea STP, printre acuzații

Primăria Alba Iulia a transmis un punct de vedere în care acuză Societatea de Transport Public (STP) de manipulare și cheltuieli nejustificate, ca reacție la declarațiile operatorului privat, considerate „pline de informații false”.

Administrația locală susține că este singura care finanțează și investește constant în transportul public, în timp ce STP „profită din bani publici” fără transparență.

Primăria explică faptul că bugetul pentru transport a fost respectat, dar STP a cerut sume peste limita aprobată și a prezentat public aceste diferențe drept „refuz de plată”. Totodată, instituția justifică reducerea numărului de curse ca măsură de eficientizare, nu de sancționare, și precizează că autobuzele electrice achiziționate prin PNRR nu au fost încă livrate complet, fiind în faza de testare.

Redăm conținutul integral emis de către Biroul de presă al Primăriei Municipiului Alba Iulia:

În urma comunicatului emis de Societatea de Transport Public Alba Iulia SA (STP), care conține o serie de afirmații false, interpretări tendențioase, manipulări și date prezentate în mod eronat, Primăria Municipiului Alba Iulia consideră necesar să ofere cetățenilor o informare corectă și completă, bazată pe documente oficiale și realități financiare verificabile. În realitate, Primăria Municipiului Alba Iulia este singura care susține, plătește și investește constant în transportul public local, în timp ce operatorul privat profită, refuză transparența și cheltuie banii albaiulienilor fără justificări reale.

În contractul de delegare, încheiat între AIDA–TL și STP, există o clauză (14.10.10) care precizează că „Operatorul (STP) are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare”, dar, cu toate acestea, STP crește constant valoarea cheltuielilor. Dacă reamintim faptul că profitul operatorului este calculat procentual (5%!) din totalul cheltuielilor înregistrate (deci cu cât cheltuie mai mult, cu atât câștigă mai mult), este lesne de înțeles motivul pentru care STP nu își dorește ca aceste costuri să scadă. Așadar, se poate înțelege ușor „isteria STP” după modificarea, pentru a treia oară în anul 2025, a programului de transport. Precizăm faptul că după primele două modificări făcute la Programul de Transport, prin reducerea numărului de curse, și după creșterea prețului la bilete, cheltuielile cu transportul public nu au scăzut, de aceea facem un apel public către conducerea STP, solicitându-le să explice cetățenilor motivul pentru care nu doresc reducerea cheltuielilor.

Scopul nostru nu este polemica, ci protejarea banilor publici și asigurarea unui serviciu de transport corect, transparent și eficient.

Ce considerăm că albaiulienii trebuie să știe:

Bugetul aprobat pentru transportul public

Primăria Municipiului Alba Iulia este cu plățile la zi pentru facturile emise în limita bugetului aprobat! Problema reală este că STP solicită sume mult peste bugetul aprobat prin hotărârea Consiliului Local: 36 milioane lei cerute, față de 24 milioane lei aprobate în primă fază (20 milioane lei compensații + 4 milioane lei gratuități), bugetul fiind suplimentat, în luna octombrie, cu încă 5.8 milioane de lei, în urma discuțiilor cu reprezentanții STP.

Ca și termen de comparație, valoarea totală estimată a fi încasată, pentru anul 2025, din impozitele pe clădiri, atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice, este tot de 36 milioane de lei!

Deși știa aceste limite bugetare, operatorul a continuat să factureze nejustificat, prezentând public responsabilitatea financiară a Primăriei drept “refuz de plată”

Reducerea frecvenței curselor este o eficientizare a costurilor, nu o sancțiune

STP afirmă că nu este de acord cu reducerea „programului de transport”.

În realitate, reducerea frecvenței curselor a fost solicitată de Primăria Municipiului Alba Iulia, în mod transparent, pentru a ajusta cheltuielile la bugetul aprobat.

Analizele interne au arătat că pe mai multe trasee, în anumite intervale orare, gradul de încărcare a autobuzelor era scăzut, iar pe anumite trasee, cursele erau dublate (curse interne, dublate de curse din arealul AIDA), așadar au fost eliminate cursele dublate. A menține curse aproape goale ar fi însemnat risipă de fonduri publice, în timp ce operatorul ar fi continuat să încaseze compensații.

Așadar, măsura temporară de reducere a frecvenței curselor a fost o decizie de bun-simț financiar, de eficientizare, care urmărește menținerea transportului public funcțional în limite sustenabile, nu restrangerea accesului cetățenilor la mobilitate.

Despre autobuzele electrice, care sunt o investiție exclusiv a Primăriei

Afirmația că „Primăria ține ascunse autobuzele” este ridicolă și nefondată.

Autobuzele electrice achiziționate de Primărie prin PNRR nu au fost livrate către primărie. În afară de primul autobuz, trimis în Alba Iulia pentru teste, celelalte se află în perioada de testare tehnică la furnizor, conform contractului. Conform graficului de livrare prezentat de furnizor, acestea vor fi livrate eșalonat, ultimele 4 autobuze fiind programate pentru luna februarie 2026!

Recepția și punerea în circulație se fac numai după finalizarea testelor și obținerea certificatelor de conformitate, etapă obligatorie în orice achiziție publică.

Până la finalizarea procesului, vehiculele nu sunt încă proprietatea Municipiului Alba Iulia, ci a producătorului.

