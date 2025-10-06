STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație, cursele fiind reluate de luni dimineața, începând cu ora 9.30, au transmis reprepezentații operatorului de transport public.
,,Vă aducem la cunoștință că în urma discuțiilor avute cu Președintele Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, domnul primar Popa Ioan Iancu, ni s-a promis că se rezolvă cât mai urgent situația nedorită care a perturbat activitatea STP SA Alba Iulia și datoriile către societatea noastră vor fi achitate cât mai repede posibil.
Citește și: Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă”
În consecință, vom reveni la programul de transport public local normal începând cu data de 06.10.2025, ora 9:30”, au transmis reprezentanții companiei de transport public luni dimineața.
Reamintim că circulația autobuzelor STP a fost sistată vineri, 3 octombrie 2025, între orele 8:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00.
Potrivit comunicatului STP de săptămâna trecută, aceste sincope în desfășurarea activității se datorează ,,neplății/refuzului la plată de către Municipiul Alba Iulia a sumei totale de 5.000.000 lei reprezentând servicii prestate și neachitate/refuzate la plată aferente lunii decembrie 2024 și pentru lunile iunie, iulie și septembrie 2025.
De asemenea, pentru ultimele 4 luni din anul 2025 (septembrie – decembrie) sumele prevăzute în bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru transportul public sunt 0 (zero).
Suntem nevoiți să efectuăm acest program redus deoarece nu mai avem bani pentru motorină și nici pentru plata chenzinei a II-a a salariaților din data de 15.10.2025 și vă rugăm să înțelegeți că nu mai rezistăm în aceste condiții de subfinanțare cronică”, au transmis reprezentanții STP Alba la sfârșitul lunii septembrie.
