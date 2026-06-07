Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

în

De

Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm

Sâmbătă, 6 iunie 2026, în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Nouă din localitatea Lancrăm.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Oarda, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Sebeș- Alba Iulia, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Sibiu.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Femeia a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Conducătorul autoturismului a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind condus la spital în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, rezultatul fiind de 2,48 g/litru alcool pur în sânge.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

sursa: IPJ Alba

foto: ISU Alba

video: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 iunie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | „Bujor cu Dor”, afacerea unor tineri din Alba, care a înflorit din dorul unei nepoate pentru bunica ei. Plantație cu peste 1.000 de bujori, crescută în miros de primăvară, muncă și amintiri din copilărie

Mădălina Opriș

Publicat

acum 14 ore

în

6 iunie 2026

De

„Bujor cu Dor”, afacerea unor tineri din Alba, care a înflorit din dorul unei nepoate pentru bunica ei. Plantație cu peste 1.000 de bujori, crescută în miros de primăvară, muncă și amintiri din copilărie Într-un colț liniștit la intrarea în Cugir, cunoscut de localnici sub numele de ,,Țara Vântului”, pe un teren moștenit din familie, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani, a revenit după ani, în Tokyo, ca studentă: ,,M-a marcat mai mult decât mă așteptam”

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

6 iunie 2026

De

O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani, a revenit după ani, în Tokyo, ca studentă: ,,M-a marcat mai mult decât mă așteptam” Studentă la Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la specializarea japoneză-franceză, albaiulianca Romana Sârb a avut parte […]

Citește mai mult