VIDEO | Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm

Bărbat de 50 de ani, din Oarda, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului: Beat mangă, a provocat un accident în Lancrăm

Sâmbătă, 6 iunie 2026, în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Nouă din localitatea Lancrăm.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Oarda, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Sebeș- Alba Iulia, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Sibiu.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Femeia a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Conducătorul autoturismului a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind condus la spital în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, rezultatul fiind de 2,48 g/litru alcool pur în sânge.

Față de acesta, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

sursa: IPJ Alba

foto: ISU Alba

video: IPJ Alba

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