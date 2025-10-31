Primăria Alba Iulia acuză STP că: ,,solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară”

Comunicat | Primăria Alba Iulia acuză STP: ,,Solicită beneficiarilor de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie. Nu este necesară”

Primăria Alba Iulia acuză STP că cere adeverință de la Primărie, care nu este necesară, celor care sunt în drept să beneficieze de gratuitate la transportul public local.

Primăria Alba Iulia a transmis STP o adresă în urma primirii mai multor sesizări din partea cetățenilor privind faptul că STP le solicită, celor care posedă cărți electronice de identitate (CEI) și care sunt în drept să beneficieze de gratuitate la transportul public local, adeverințe de la Primărie prin care să dovedească domiciliul în Alba Iulia, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Alba Iulia.

Această solicitare a STP nu este necesară, întrucât compania de transport are posibilitatea legală de a face prompt verificarea domiciliului, în mai multe moduri:

– prin citirea CEI cu un cititor de carduri și aplicația dedicată IDPlugManager;

– prin citirea CEI cu aplicația mobilă RO CEI Reader.

Aceste modalități elimină necesitatea obținerii în format fizic a certificatului privind domiciliul și deci pierderea de timp și efortul nejustificat al unor categorii vulnerabile precum pensionarii, veteranii și văduvele de război ș.a.m.d.

Sperăm ca STP să dea curs acestei cerințe firești a cetățenilor municipiului Alba Iulia, se mai arată în comunicatul transmis de primărie.

