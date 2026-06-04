Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) Alba, structură a PSD Alba, și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul Conferinței Județene de Alegeri, eveniment la care au participat peste 300 de membre din întreg județul, dar și deputatul Simona Bucura Oprescu – președinta Organizației Femeilor Social Democrate din România.
În urma votului exprimat de delegate, Iulia Fabian Mărincean a fost aleasă președinte al OFSD Alba, urmând să coordoneze activitatea organizației alături de noua echipă de conducere, formată din prim-vicepreședinți, vicepreședinți, secretar și membri ai Biroului Politic Județean.
Până în prezent, Iulia Fabian Mărincean a exercitat funcția de președinte interimar al organizației.
Componența noului Birou Politic al OFSD Alba:
Președinte
• Iulia Fabian Mărincean
Prim-vicepreședinți
• Ancuța Mizgai
• Adina-Cristina Toma
Vicepreședinți
• Simona Cazan
• Aurelia Popa
• Nicoleta Cioara
• Daniela Gligor
• Daciana Heler
• Anca Simina
• Alina Ciorbea
• Nadia Spătariu
• Ramona Popa
• Andreea Foszto
• Hanelore Turcu
• Ana Boțan
• Ioana Bârsan
• Georgiana Jurj
• Crina Albu
• Geta-Lăcrămioara Dan
• Simona Chirițescu
Secretar
• Crina-Gabriela Mera
Membri ai Biroului Politic
• Marcela Dărămuș
• Delia Gheorghiță
• Anamaria Tudoran
• Paraschiva Nistor
• Ileana Popa
• Mihaela Găldau
• Ana-Maria Doncea
• Ileana Filip
„Le mulțumesc colegelor pentru încrederea acordată și pentru susținerea lor. Privesc această alegere nu ca pe o realizare personală, ci ca pe o responsabilitate pe care o împărtășesc alături de întreaga echipă.
Organizația Femeilor Social Democrate Alba este formată din femei implicate și dedicate comunităților din care fac parte. Împreună vom continua să construim o organizație unită, activă și puternică, în care fiecare voce contează și fiecare contribuție este importantă.
Cred în munca de echipă, în dialog și în colaborare. Rezultatele se obțin împreună, iar succesul unei organizații aparține întotdeauna oamenilor care o construiesc în fiecare zi.
În același timp, ușa organizației noastre rămâne deschisă pentru doamnele și domnișoarele care împărtășesc valorile solidarității, responsabilității și doresc să se implice în viața publică și în proiectele din comunitate. Împreună putem face mai mult pentru județul Alba și pentru oamenii pe care îi reprezentăm”, a transmis Iulia Fabian Mărincean, președintele ales al OFSD Alba.
Iulia Fabian Mărincean are 36 de ani și este de profesie avocat și economist.
La Conferința Județeană de Alegeri au fost prezenți și reprezentanți ai conducerii PSD Alba, printre care președintele organizației județene, Corneliu Mureșan, secretarul executiv Mircea Trifan, deputații Voicu Vușcan și Adrian Bara, precum și prim-vicepreședinții PSD Alba, primarii Radu Tuhuț și Mirel Hălălai. La eveniment au participat, de asemenea, și alți membri ai conducerii organizației județene.
„Îi doresc mult succes Iuliei și tuturor colegelor din organizația femeilor social-democrate, asigurându-le că atât eu, cât și întreaga conducere a PSD Alba, le vom fi alături și le vom sprijini. Le-am spus colegelor mele că în județul Alba numărul femeilor în funcții publice este încă mult prea mic, o barieră pe care trebuie să o dărâmăm împreună.
Dintre puținele femei primar sau viceprimar, trei sunt social-democrate și fac performanță în administrația publică: Simona-Maria Cazan la Vințu de Jos este un exemplu de primar cu viziune și implicare într-o comunitate mare, cu provocări complexe, Aurelia Popa la Poșaga este dovada clară că atașamentul față de oameni și munca cinstită pot aduce echilibru și dezvoltare și în zona Apusenilor, iar Adina Toma, din postura de viceprimar al municipiului Alba Iulia, demonstrează în fiecare zi că echilibrul, forța și profesionalismul unei femei sunt vitale pentru administrarea cu succes a celei mai mari comunități din Alba.
În politica județeană, sunt omul care a promovat schimbul de generații, dar și un susținător al social-democrației autentice, care, pe lângă empatie și solidaritate, înseamnă și susținerea egalității de șanse.
Felicitări și mult succes, dragi colege! Nicio bătălie politică sau administrativă în județul Alba nu poate fi câștigată fără energia, implicarea și pragmatismul dumneavoastră!”, a spus Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
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