6 iunie 2026 | AMENZI de peste 3.400 de lei în urma unei acțiuni a polițiștilor din Zlatna, sprijiniți de jandarmi: A fost verificat și un deținător de arme

AMENZI de peste 3.400 de lei în urma unei acțiuni a polițiștilor din Zlatna, sprijiniți de jandarmi: A fost verificat și un deținător de arme

Sâmbătă, 6 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au desfășurat o acțiune, pe raza orașului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 93 de verificări de persoane și 29 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 10 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.405 lei.

În cadrul acțiunii, a fost verificat un deținător de arme și au fost consiliate 8 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

La acțiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

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