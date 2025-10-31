FOTO | Continuă războiul între STP Alba și Primăria Alba: ,,Nu suntem de acord cu această reducere extrem de drastică a programului de circulație a autobuzelor”

Continuă războiul între STP Alba și Primăria Alba: ,,Nu suntem de acord cu această reducere extrem de drastică a programului de circulație a autobuzelor”

STP Alba Iulia a emis un comunicat de presă prin care solicită amânarea reducerii programului de transport public din municipiul Alba Iulia (Zona Tarifară 1).

Referitor la adresa dvs. nr. 485/30.10.2025 prin care ne solicitați punctul de vedere cu privire la modificarea programului de transport public în municipiul Alba Iulia aprobată prin HCLM Alba Iulia nr. 339/23.10.2025, hotărâre care pentru a produce efecte în Contractul de Servicii Publice nr. 26/48/2021 (CSP) necesită și aprobarea în AGA AIDA-TL, prin prezenta vă comunicăm că nu suntem de acord cu această reducere extrem de drastică a programului de circulație a autobuzelor în municipiu.

Cu toate acestea, STP va fi obligată conform prevederilor legale și contractuale să o pună în aplicare dacă va fi aprobată și în AGA AIDA-TL.În primul rând subliniem că această măsură va afecta în mod deosebit cetățenii și deja din stadiul de proiect a creat o nemulțumire generală în rândul acestora. Măsura va împiedica/limita accesul la acest serviciu public de interes economic general nu doar pentru cetățenii din municipiul Alba Iulia ci pentru toți utilizatorii din unitățile administrativ-teritoriale membre AIDA-TL. În al doilea rând subliniem faptul că prin Acordul de parteneriat nr. 73998/27.07.2018, aprobat prin HCLM Alba Iulia nr. 281/27.07.2018 și încheiat între Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA, fost MDRAP) și UATM Alba Iulia pentru realizarea proiectului prin care au fost achiziționate cele 13 autobuze electrice marca SOR aflate în prezent în exploatare pe liniile L103/L104, municipiul Alba Iulia s-a angajat la reducerea pe o perioadă multianuală a Gazelor cu Efect de Seră (GES), indicatorul ”1S10 – Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO2/an)”. Acest indicator de rezultat a fost asumat de către municipiul Alba Iulia pentru întreaga perioadă de durabilitate de 5 ani a proiectului finanțat din fonduri UE în valoare de 34.000.000 lei.

Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/realizare/obiectivelor proiectului, sunt aplicabile prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Acest indicator se calculează după o formulă elaborată de consultantul Jaspers (vezi Ghid POR 2014-2020 POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, Obiectivul Specific 4.1) și are la bază numărul de kilometri parcurși pe liniile de transport din municipiu L103/L104 cu autobuze diesel în anul de referință 2018 versus același număr de kilometri parcurși în perioada de durabilitate a proiectului. Perioada de durabilitate a început în aprilie 2023 și se încheie în aprilie 2028, când vor fi verificați și indicatorii de rezultat. Vă aducem la cunoștință că numărul de kilometri de referință din anul 2018 pe liniile L103/L104 până la această dată au fost reduși deja cu 10% prin HCLM Alba Iulia nr. 121/30.03.2021 și cu încă 30% prin HCLM Alba Iulia nr. 85/10.03.2025. Și acum se propune aprobării o a 3-a reducere.

La data prezentei, ultima propunere de reducere a numărului de kilometri pe liniile L103/L104 aprobată prin HCLM Alba Iulia nr. 339/23.10.2025 nu produce efecte. Decât după aprobarea în AGA AIDA-TL. Având în vedere că decizia dumneavoastră în AGA AIDA-TL poate produce pagube la utilizarea fondurilor UE aferente celor 13 autobuze electrice (prin diminuarea evidentă a numărului de kilometri față de cei asumați pentru îndeplinirea indicatorilor) subliniem că răspunderea în cazul.

Unor posibile corecții este personală, primarii membrii în AGA AIDA-TL votând fără un mandat special acordat printr-o hotărâre a consiliului local. Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice primarul este reprezentant de drept al u.a.t. în ADI și pentru a vota în probleme ce implică plăți/daune din bugetul local are nevoie de un mandat special acordat prin hotărâre de consiliu local. În lipsa mandatului, primarul acționează pe propria răspundere.

Vă rugăm să observați că în HCLM Alba Iulia nr. 339/23.10.2025 ce vi se propune aprobării prin hotărâre AGA, nu se face nicio referire cu privire la respectarea/neafectarea indicatorilor de rezultat asumați prin acest proiect.

Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm amânarea aprobării modificărilor programului de transport propus pentru Zona tarifară 1 – municipiul Alba Iulia, până la obținerea de către UATM Alba Iulia a Acordului scris din partea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației cu privire la diminuarea indicatorilor de rezultat asumați prin proiectul de finanțare a celor 13 autobuze electrice, fără pagube.În al treilea rând, vă rugăm să observați că HCLM Alba Iulia nr. 339/23.10.2025 este un act normativ și în cazul actelor normative dezbaterea publică/transparența decizională este obligatorie conform art. 3 (1) din HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:

” (1) Este supus procedurii de transparenţă decizională orice proces de elaborare a proiectului unui act normativ, respectiv de luare a unei decizii administrative în şedinţă publică şi care nu se încadrează în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare”.

Într-adevăr, sunt exceptate de la supunerea dezbaterii publice actele urgente adoptate în ședință extraordinară, dar pentru adoptarea HCLM Alba Iulia nr. 339/23.10.2025 nu a fost argumentată în mod legal urgența. Poate că în unele cazuri introducerea unor noi curse în programul de transport poate constitui o urgență (înființarea unor noi fabrici, modificarea orelor de funcționare ale unor instituții, școli, solicitări întemeiate ale călătorilor, etc). Dar în niciun caz nu poate fi argumentată urgența eliminării unui număr atât de mare de curse pe care în prezent populația se bazează pentru a se deplasa în municipiu și, se impunea adoptarea într-o ședință ordinară cu asigurarea dezbaterii publice prevăzută de lege.

Vă solicităm amânarea aprobării modificărilor programului de transport propus pentru Zona tarifară 1 – municipiul Alba Iulia și organizarea de către AIDA-TL a dezbaterii publice/transparenței decizionale impusă de lege.

Subliniem că modificările nu fac parte din categoria celor uzuale/obișnuite și vor afecta puternic populația.

Pentru obținerea economiilor preconizate prin HCLM Alba Iulia nr. 339/23.10.2025 a cărei adoptare v-am solicitat să o amânați până la obținerea acordului MDLPA pentru evitarea unor prejudicii în utilizarea fondurilor UE și pentru consultarea utilizatorilor cu privire la modificările propuse în programul de transport, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea în circulație pe traseele din AIDA-TL a celor 21 de autobuze electrice achiziționate prin PNRR – vezi foto atașate cu autobuzele și localizarea GPS în România a acestora.

În articolul de mai jos sunt precizate detalii cât și numele câștigătorilor licitației organizate în SEAP: BMC Truck and Bus (cu sediul lângă București, în Ciorogârla) – pentru cele 21 autobuze electrice și Karsan Otomotiv Sanayii Ticaret A.S – pentru cele 6 microbuze electrice.

Toate aceste mijloace de transport trebuiau livrate într-un termen de 30 de luni de la data de 06.03.2023 – data semnării contractului de finanțare. Acest termen de 2 ani și jumătate s-a împlinit în 06.09.2025, data maximă asumată prin contractele de livrare și la care autobuzele și microbuzele trebuia sa fie in circulație, pe trasee.

Graficul de livrare asumat prin contractul semnat cu BMC Truck and Bus pentru achiziția celor 21 autobuze electrice prevedea ca până în luna aprilie 2025 să fie livrate și montate stațiile de încărcare, în luna mai 2025 să fie livrat primul autobuz pentru teste și apoi în fiecare lună, începând cu luna iunie, să fie livrate un număr de 4 autobuze/lună, cu ultima livrare în septembrie 2025.

Autobuzele au fost importate (China) și se află la sediul câștigătorului licitației din luna iunie 2025, pregătite pentru livrare și recepție. Prin sistemul de localizare GPS al STP instalate pe aceste autobuze noi avem acces în mod legal la toate informațiile de localizare și date de exploatare și vi le punem la dispoziție. Autobuzele așteaptă de 4 luni să fie recepționate.

Din motive neîntemeiate graficul de livrare a fost modificat, se dorește a fi aduse cât mai târziu posibil și se intenționează a fi testate până în luna august 2026 – termenul limită impus de către Comisia Europeană guvernului Bolojan pentru absorbția fondurilor prin PNRR.

Acest termen de testare este exagerat, nereal. Testarea fără încărcătură durează 4 ore și, prin contractul de furnizare, este impusă testarea cu încărcătură prin parcurgerea a 1.500 km. Acest parcurs se poate realiza într-un termen de 7-10 zile pe oricare din traseele AIDA-TL, astfel că din punct de vedere tehnic în 14 zile începând de la data prezentei ele pot fi gata pentru a fi puse în circulație pe traseele din AIDA-TL.

Pentru a fi introduse în Contractul de Servicii Publice nr. 26/48/2021 încheiat între AIDA-TL și STP este nevoie ca primarii, membri de drept, să voteze în AGA AIDA-TL în baza unui mandat special acordat prin hotărâre de consiliu local prin care să se aprobe redevența și obținerea Avizului Consiliului Concurenței. De asemenea este nevoie de mandat special și pentru Anexa la contract cu privire la aceste bunuri.

Ele au fost achiziționate în parteneriat de către Alba Iulia și Ciugud și până la data prezentei cele două u.a.t.-uri nu au asigurat infrastructura necesară punerii în exploatare a autobuzelor, deși termenul contractual era luna aprilie 2025 pentru montajul stațiilor de încărcare. De asemenea, au folosit Contractul de Servicii Publice nr. 26/48/2021 încheiat între AIDA-TL și STP fără a avea în prealabil Acordul AIDA-TL exprimat prin hotărâre AGA și fără a avea Acordul operatorului, pentru a fi introduse în contract conform prevederilor legale.

Președintele AIDA-TL, domnul primar Popa Iancu și-a dat acordul de principiu pentru a fi supuse aprobării AGA AIDA-TL în vederea introducerii în contract, cu rugămintea ca fiecare din ceilalți 11 membri să beneficieze de câte cel puțin un astfel de mijloc de transport. Cererea este întemeiată pe faptul că până în prezent, în baza Contractului de Servicii Publice nr. 26/48/2021, municipiul Alba Iulia a beneficiat de finanțări excepționale pentru cele 2 loturi de Mobilitate, cele 13 autobuze electrice aflate în exploatare, aceste 21 autobuze electrice + 6 microbuze plus autobaza de la Partoș și se cuvine ca și ceilalți membri AIDA-TL să beneficieze pentru prima dată de aceste finanțări obținute în baza CSP. Toate aceste finanțări au termene de sustenabilitate/durabilitate de 5 ani, termene care pentru unele finanțări nici nu au început să curgă, și în care trebuie să existe fără întrerupere un CSP valabil încheiat (cel puțin până în 2030). Un alt tip de contract, cum ar fi un contract de transport încheiat prin măsuri de urgență, nu îndeplinește condițiile legale pentru a nu fi recuperate/restituite toate aceste finanțări.

STP, prestatorul de servicii publice din CSP, este de asemenea de acord cu introducerea acestor 21 autobuze în contract în aceleași condiții de mai sus, adică cel puțin câte un autobuz pentru fiecare din ceilalți 11 membri. Și pe rezervele de putere ce le avem deja la infrastructura ce o deținem putem asigura în cel mult 30 zile încărcarea a 11 autobuze electrice la Autogară, încă 6 autobuze la Autobază și diferența de 4 autobuze la posturile de transformare din comunele membre AIDA-TL. De asemenea am construit o hală pentru gararea tuturor celor 21 autobuze electrice, hală pentru care primăria Alba Iulia ne-a solicitat finalizarea astfel încât să ne încadrăm pe graficul inițial de livrare, cel real, și care impunea recepția bunurilor în luna iunie 2025.

Răspunsurile primite până acum au fost întârzieri la plată, acuzații că facem abuz dacă ne cerem banii pentru serviciile prestate, plângeri împotriva STP și AIDA-TL la Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, ANAF Brașov și parchete, denigrarea în presă. Și demersuri pentru schimbarea președintelui AIDA-TL. Pentru ca apoi prin inducerea persuasivă în eroare a celorlalți primari din AIDA-TL, să introducă în contract autobuzele doar pentru cei 2 membri ce au obținut fonduri în afara contractului, dar folosindu-se de el.

În termeni de concurență, cu scopul ca 2 membri să beneficieze de un ajutor de stat incompatibil/ilegal din resurse de stat și fonduri UE, prin care să își dezvolte un alt sistem de transport (nu cu operator propriu, ci privat – cel mai evazionist din județul Alba). Iar ceilalți, nu să rămână cu STP, ci să rămână fără transport spre municipiul Alba Iulia și care conform prevederilor legale va reveni în competența Consiliului Județean Alba ca trasee județene (acces doar în Autogară).

Acest ajutor ilegal/incompatibil, prin care 2 să se îmbogățească și 11 să sărăcească, nu ar fi fost posibil fără accesarea într-un anumit mod, premeditat, a fondurilor UE.

Prin aducerea imediată a celor 21 de autobuze și punerea lor în circulație în 30 zile se va asigura reducerea cheltuielilor într-un cuantum mai mare decât cel propus în AGA AIDA-TL pentru protejarea bugetului municipiului prin modificarea programului de transport. Dar și pentru bugetele celorlalți 11 membri. De asemenea, se impune recuperarea de la persoanele responsabile a prejudiciului calculat ca economii ce puteau fi realizate în Contract nr. 26/48/2021 dacă autobuzele nu erau ascunse și ar fi fost recepționate în luna iunie 2025.

Va crește gradul de confort pentru cetățeni. Va crește gradul de absorbție al fondurilor prin PNRR, indicator monitorizat și sancționat de către Comisia Europeană, și nu va fi amânată absorbția acestora, neîntemeiat, până la termenul limită din luna august 2026.

În prezent sunt persoane remunerate din primăriile Alba Iulia și Ciugud prin proiectul pentru aceste 21 autobuze + 6 microbuze cu finanțare prin PNRR. Aceste remunerații nu au fost cheltuieli eligibile prin PNRR și sunt asigurate din bugetele locale ale celor 2 localități. Aceste remunerații sunt nejustificate începând cu luna iunie 2025, data la care autobuzele au fost gata de livrare dar au fost ținute ascunse, și se impune recuperarea acestor prejudicii. Acordul de recunoaștere ajută.

Este agravant faptul că se dorește întinderea acestor pagube până în luna august 2026.

În anul 2024 STP a avut un profit net din Contractul nr. 26/48/2021 încheiat cu AIDA-TL suma de 280.000 lei. În octombrie 2024 am încasat prin executarea silită a primăriei Turda suma de 9.000.000 lei reprezentând o parte din pagubele ce ni le-a produs. După impozitare a rămas milionul de euro ce a fost prezentat în presă în mod neadevărat ca fiind realizat din contractul cu AIDA-TL. Cei ce ne-au denigrat cunoșteau acest adevăr, dar au ales să îl prezinte public într-un mod manipulatoriu ca fiind o îmbogățire a STP în detrimentul membrilor AIDA-TL printr-un contract ce ar garanta anual un profit de 1 milion de euro.

În Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de la Târgu Mureș transportul este bine organizat și îl apreciem. Sunt utilizate 94 autobuze cu un număr de 400 angajați. În AIDA-TL sunt utilizate 90 autobuze cu un număr de 220 angajați. Municipiul Târgu Mureș a aprobat un buget inițial pe anul 2025 de 58.000.000 lei reprezentând compensație iar municipiul Alba Iulia de 20.000.000 lei. La Alba Iulia Clubul Sportiv Municipal Unirea are un buget pe anul 2025 de 20.000.000 lei, identic cu cel alocat transportului public. Adică și cheltuielile cu CSM Unirea sunt tot 40% din veniturile proprii, la fel ca transportul. Palatul Principilor are un buget de 10.000.000 lei reprezentând încă 20% din veniturile proprii ale municipiului. Și astfel, cu doar aceste 3 activități, veniturile proprii ale municipiului s-au epuizat, se arată într-un comunicat de presă transmis de STP Alba.

