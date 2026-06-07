Curier Județean

Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia după ce a ignorat ani la rând obligațiile impuse persoanelor înscrise în Registrul infractorilor sexuali

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

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Bărbat trimis în judecată la Judecătoria Alba Iulia după ce a ignorat ani la rând obligațiile impuse persoanelor înscrise în Registrul infractorilor sexuali

Judecătoria Alba Iulia a decis, vineri, 5 iunie 2026 începerea procesului penal împotriva unui bărbat din comuna Sântimbru, acuzat că a refuzat în mod repetat să respecte obligațiile legale impuse persoanelor înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, inculpatul s-a aflat în evidențele registrului în urma unor condamnări pentru infracțiuni grave de proxenetism și trafic de persoane. Cu toate acestea, în perioada iulie 2021 – decembrie 2023, acesta nu s-a prezentat la organele de poliție pentru a comunica informațiile prevăzute de lege și pentru a fi luat în evidență conform procedurilor obligatorii.

Anchetatorii susțin că bărbatul a manifestat în mod constant un refuz de a se conforma obligațiilor legale, deși a fost notificat și verificat în repetate rânduri de către polițiști. Dosarul penal a fost construit pe baza mai multor procese-verbale întocmite de organele de poliție și de cercetare penală, a declarațiilor date de suspect pe parcursul anchetei, precum și a altor documente aflate la dosar.

În faza de cameră preliminară, judecătorul a analizat legalitatea rechizitoriului, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală. Nici inculpatul și nici celelalte părți nu au formulat obiecții sau excepții privind desfășurarea anchetei, iar instanța nu a identificat nereguli care să impună anularea unor acte ori excluderea unor probe.

Magistratul a constatat că rechizitoriul respectă toate cerințele prevăzute de Codul de procedură penală și că probele au fost administrate legal. De asemenea, instanța și-a confirmat competența materială și teritorială de a judeca dosarul.

În consecință, prin încheierea pronunțată la data de 5 iunie 2026, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecății împotriva inculpatului pentru infracțiunea de nerespectare a obligațiilor prevăzute de lege privind monitorizarea persoanelor înscrise în Registrul infractorilor sexuali.

Decizia poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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